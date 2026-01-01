嫁入豪门女星惊遇意外尾龙骨骨折 自爆重伤影响生活自理：上厕所需要计划和勇气

前女子组合2R成员黄婉佩（Race）在2011年宣布息影并转战金融界，到了2016年与新加坡富商David Loh结婚并育有儿子Dayton和女儿Cara，虽然黄婉佩婚后过着豪门少奶生活，不过依然积极发展事业，与妹妹黄婉球（Rhonda）创办的地产app搞得有声有色，2023年更在美国纳斯达克（NASDAQ）证券交易所正式上市，成为新加坡近年最具代表性的创业女性之一。

黄婉佩奥地利度假发生意外

黄婉佩多年来兼顾家庭与事业，早前趁着圣诞假期举家到奥地利度假，不过在溜冰期间发生意外，黄婉佩坦言「如果可以回到那天该有多好。我绝对不会带儿子去溜冰。」黄婉佩忆述受伤的一刻，撞击让她喘不过气来，忍痛安顿儿子后：「我就躺在冰面上，起不来了。」

相关阅读：前TVB「四叶草」女星奢华庆43岁生日 富豪老公炮制惊喜 曾获赠逾亿豪宅细节尽显豪华感

黄婉佩意外摔倒：骨折了

黄婉佩日前贴上出事前一刻的相片，当时与儿子兴奋地溜冰，想不到竟出了意外：「一切发生得太快了。前一秒我还在引导他滑冰，下一秒我就仰面摔倒在坚硬的冰面上。撞击让我喘不过气来，我感觉身体深处有东西骨折了。但本能战胜了一切。即使脊椎剧痛，我还是伸手去扶儿子，把他拉到红色的溜冰道上，那里很安全。 然后我就躺在冰面上，起不来了。 没有人看到我跌倒。那天溜冰场很安静，溜冰的人寥寥无几。在空旷的环境中，我的窘境无人察觉。我大声呼喊女儿来救我，在她的帮助下，我终于站了起来。」黄婉佩两日后终起程返回新加坡，全程都痛苦难耐：「前往苏黎世机场的两个半小时车程，路上的每一次颠簸都像电流般冲击着我的身体。我步行了将近一公里穿过机场航站楼才登上飞机。而在飞机硬邦邦的座椅上长达11小时的机程，我的尾龙骨在每次接触时都像在尖叫。」

黄婉佩剧痛沿脊椎蔓延

黄婉佩称这辈子从未受过重伤，所以没想过会那么严重：「医生解释了为甚么我的不适感如此强烈：只要尾龙骨碰到硬物，就会剧痛难耐。我的尾龙骨骨折了。每一个动作，每一次我试图保持身体平衡，都会让一阵阵剧痛沿着脊椎向上蔓延。」黄婉佩在元旦日贴床照更新现况，她称新年第一天的早晨，躺在床上看著窗外的雨，自从创立公司以来的十年里，从未真正休息过一天：「我从未真正体会过：每一天都一样，这本身就是一种恩赐。现在，我过去视为理所当然的每一件小事，都成了一种折磨。穿上衣服变成了一场十分钟的磨难。上厕所需要计划和勇气。迈出每一步都需要我全神贯注。弯腰捡起掉落的东西根本不可能。我甚至无法在餐桌前吃饭而痛苦地不尖叫出声。」

相关阅读：《当四叶草碰上剑尖时》相隔21年终合体 2R黄婉佩孖家姐黄婉君驻颜有术甜美索爆

黄婉佩慨叹称学习珍惜拥有

黄婉佩更慨叹地说：「如果你今天早上醒来，能够毫不费力地刷牙、穿衣服、走到厨房，你真是无比幸运。 别等到跌倒才明白这个道理。我不知道这段旅程会通往何方。但我会把它记录下来，一天一天、一步一步，即使痛苦。这不仅是为了记录我的复原历程，更是为了提醒自己：每个平凡的日子都是一份礼物。你的身体默默为你服务的每一个瞬间，都值得珍惜。 当全世界都在庆祝新的开始时，我正在学习珍惜我所拥有的一切。 或许，这正是我一直以来需要学习的。」