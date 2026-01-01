叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025赛果不断更新 MIRROR缺席姜涛粉丝照拉票 Jeffrey汤令山登场引尖叫
发布时间：19:40 2026-01-01 HKT
由香港商业电台叱咤903主办，备受瞩目的年度乐坛盛事《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》，于2026年1月1日晚上7时正在亚洲国际博览馆一号展馆（Arena）隆重举行。叱咤2025以「难先要你做」为主题。典礼将由森美、朱薰等一众903 DJ担任主持，并会透过叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手机应用程式、商台节目重温应用程式及ViuTV 99台进行现场直播。《星岛头条》将为读者直击叱咤2025盛况，及实时更新得奖名单。
叱咤2025丨直击叱咤2025盛况
【19：30】歌手逐一进场，包括：谢安琪、Dear Jane、陈康堤、Jeffrey魏浚笙、kayan9896、黄淑蔓、陈健安、泳儿、邓小巧、吴业坤、姚焯菲、林智乐、VIVA、丽英、193、COLLAR、193@ERROR、林家谦、MC张天赋、汤令山、Tyson Yoshi等。
叱咤2025丨姜涛、MC及林家谦歌曲呼声高
【18：50】《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》开始前，现场循环播放各个奖项的候选名单片段，当播放「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」五强片段时，以姜涛《On a SunnyDay》、MC张天赋《说谎者》和林家谦《四月物语》的欢呼声最大。MIRROR缺席《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》，虽然不似过往有大量粉丝提供应援物拉票，但今日仍有两名粉丝以游走方式派应援物为姜涛拉票。不过场外只见排队入场的观众，未见任何粉丝应援打卡位。
叱咤2025丨「我最喜爱的」系列焦点奖项
焦点奖项方面，「我最喜爱的」系列最后五强名单已经揭晓。竞逐「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」的包括Anson Lo卢瀚霆的《Lemonade》、姜涛的《On a Sunny Day》、林家谦的《四月物语》、Ian陈卓贤的《给千亿颗星选中的二人》及MC张天赋的《说谎者》。「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」的候选人有MC张天赋、林家谦、姜涛、张敬轩及卢瀚霆Anson Lo。而「叱咤乐坛我最喜爱的女歌手」则由Gin Lee李幸倪、Marf 邱彦筒、陈蕾、邓丽欣及卫兰争夺。最后，「叱咤乐坛我最喜爱的组合」的五强包括COLLAR、Dear Jane、Pandora、MIRROR及晚安莉莉。
「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」最后五强包括：
-
Anson Lo 卢瀚霆《Lemonade》
-
姜涛《On a Sunny Day》
-
林家谦《四月物语》
-
Ian 陈卓贤《给千亿颗星选中的二人》
-
MC 张天赋《说谎者》
「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」五强候选人为：
-
MC 张天赋
-
林家谦
-
姜涛
-
张敬轩
-
卢瀚霆 Anson Lo
「叱咤乐坛我最喜爱的女歌手」五强候选人为：
-
Gin Lee 李幸倪
-
Marf 邱彦筒
-
陈蕾
-
邓丽欣
-
卫兰
「叱咤乐坛我最喜爱的组合」五强包括：
-
COLLAR
-
Dear Jane
-
Pandora
-
MIRROR
-
晚安莉莉
叱咤2025丨我最喜爱的歌曲最后一轮投票
万众期待的「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」大奖，将于2026年1月1日的颁奖典礼当晚，由现场观众进行最后一轮投票，即时选出最终的得奖歌曲。根据早前在昂坪市集举行的《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》记者会，出席的歌手及组合阵容相当鼎盛，星光熠熠，当中包括晚安莉莉、Beanies、WHIZZ、Nowhere Boys、Pandora、ROVER、邓小巧、吴业坤、黄妍、sica、黄明德、VIVA、kayan9896、Gareth.T、Kiri T、林奕匡、洪嘉豪、江若琳、Cloud云浩影、JACE 陈凯咏、COLLAR、Dear Jane、Gin Lee、MC 张天赋、林家谦、陈柏宇、冯允谦及谢安琪等，不过人气组合MIRROR早前已宣布确定缺席叱咤2025，而最终的出席阵容可能仍会有变动。
叱咤2025｜《2024年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》详情
日期：2025年1月1日（星期四）
时间：晚上7时
地点：亚洲国际博览馆 ARENA
叱咤2025丨叱咤乐坛我最喜爱的歌曲五强？
2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼得奖名单（不断更新）：
「专业推介．叱咤十大」得主：
「叱咤乐坛至尊歌曲大奖」得主：
「叱咤乐坛至尊唱片大奖」得主：
「叱咤乐坛作曲人大奖」得主：
「叱咤乐坛填词人大奖」得主：
「叱咤乐坛编曲人大奖」得主：
「叱咤乐坛监制大奖」得主：
「叱咤乐坛生力军男歌手」得主：
「叱咤乐坛生力军女歌手」得主：
「叱咤乐坛生力军组合」得主：
「叱咤乐坛男歌手」得主：
「叱咤乐坛女歌手」得主：
「叱咤乐坛组合」得主：
「叱咤乐坛唱作人」得主：
「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲大奖」得主：
「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」得主：
「叱咤乐坛我最喜爱的女歌手」得主：
「叱咤乐坛我最喜爱的组合」得主：
《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》官方专页：https://usca.my903.com/
《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》将于2026年1月1日晚上7时，在亚洲国际博览馆一号展馆（Arena）举行。
