叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025赛果不断更新 MIRROR缺席姜涛粉丝照拉票 Jeffrey汤令山登场引尖叫

由香港商业电台叱咤903主办，备受瞩目的年度乐坛盛事《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》，于2026年1月1日晚上7时正在亚洲国际博览馆一号展馆（Arena）隆重举行。叱咤2025以「难先要你做」为主题。典礼将由森美、朱薰等一众903 DJ担任主持，并会透过叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手机应用程式、商台节目重温应用程式及ViuTV 99台进行现场直播。《星岛头条》将为读者直击叱咤2025盛况，及实时更新得奖名单。

叱咤2025丨直击叱咤2025盛况

【19：30】歌手逐一进场，包括：谢安琪、Dear Jane、陈康堤、Jeffrey魏浚笙、kayan9896、黄淑蔓、陈健安、泳儿、邓小巧、吴业坤、姚焯菲、林智乐、VIVA、丽英、193、COLLAR、193@ERROR、林家谦、MC张天赋、汤令山、Tyson Yoshi等。

叱咤2025丨姜涛、MC及林家谦歌曲呼声高

【18：50】《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》开始前，现场循环播放各个奖项的候选名单片段，当播放「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」五强片段时，以姜涛《On a SunnyDay》、MC张天赋《说谎者》和林家谦《四月物语》的欢呼声最大。MIRROR缺席《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》，虽然不似过往有大量粉丝提供应援物拉票，但今日仍有两名粉丝以游走方式派应援物为姜涛拉票。不过场外只见排队入场的观众，未见任何粉丝应援打卡位。

叱咤2025丨「我最喜爱的」系列焦点奖项

焦点奖项方面，「我最喜爱的」系列最后五强名单已经揭晓。竞逐「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」的包括Anson Lo卢瀚霆的《Lemonade》、姜涛的《On a Sunny Day》、林家谦的《四月物语》、Ian陈卓贤的《给千亿颗星选中的二人》及MC张天赋的《说谎者》。「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」的候选人有MC张天赋、林家谦、姜涛、张敬轩及卢瀚霆Anson Lo。而「叱咤乐坛我最喜爱的女歌手」则由Gin Lee李幸倪、Marf 邱彦筒、陈蕾、邓丽欣及卫兰争夺。最后，「叱咤乐坛我最喜爱的组合」的五强包括COLLAR、Dear Jane、Pandora、MIRROR及晚安莉莉。

「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」最后五强包括：

Anson Lo 卢瀚霆《Lemonade》

姜涛《On a Sunny Day》

林家谦《四月物语》

Ian 陈卓贤《给千亿颗星选中的二人》

MC 张天赋《说谎者》

「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」五强候选人为：

MC 张天赋

林家谦

姜涛

张敬轩

卢瀚霆 Anson Lo

「叱咤乐坛我最喜爱的女歌手」五强候选人为：

Gin Lee 李幸倪

Marf 邱彦筒

陈蕾

邓丽欣

卫兰

「叱咤乐坛我最喜爱的组合」五强包括：

COLLAR

Dear Jane

Pandora

MIRROR

晚安莉莉

叱咤2025丨我最喜爱的歌曲最后一轮投票

万众期待的「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」大奖，将于2026年1月1日的颁奖典礼当晚，由现场观众进行最后一轮投票，即时选出最终的得奖歌曲。根据早前在昂坪市集举行的《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》记者会，出席的歌手及组合阵容相当鼎盛，星光熠熠，当中包括晚安莉莉、Beanies、WHIZZ、Nowhere Boys、Pandora、ROVER、邓小巧、吴业坤、黄妍、sica、黄明德、VIVA、kayan9896、Gareth.T、Kiri T、林奕匡、洪嘉豪、江若琳、Cloud云浩影、JACE 陈凯咏、COLLAR、Dear Jane、Gin Lee、MC 张天赋、林家谦、陈柏宇、冯允谦及谢安琪等，不过人气组合MIRROR早前已宣布确定缺席叱咤2025，而最终的出席阵容可能仍会有变动。

叱咤2025｜《2024年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》详情

日期：2025年1月1日（星期四）

时间：晚上7时

地点：亚洲国际博览馆 ARENA

叱咤2025丨叱咤乐坛我最喜爱的歌曲五强？

