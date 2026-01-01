Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025懒人包 Anson Lo姜涛MC张天赋争我最喜爱歌曲 附5强名单、出席歌手、直播连结

更新时间：14:51 2026-01-01 HKT
发布时间：14:51 2026-01-01 HKT

由香港商业电台主办，备受瞩目的年度乐坛盛事《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》，于2026年1月1日晚上7时正在亚洲国际博览馆一号展馆（Arena）隆重举行。叱咤2025以「难先要你做」为主题。典礼将由森美等一众903 DJ担任主持，并会透过叱咤903、881903.commy903.com、Hong Kong Toolbar手机应用程式、商台节目重温应用程式及ViuTV 99台进行现场直播。《星岛头条》将为读者直击叱咤2025盛况。

叱咤2025丨「我最喜爱的」系列焦点奖项

焦点奖项方面，「我最喜爱的」系列最后五强名单已经揭晓。竞逐「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」的包括Anson Lo卢瀚霆的《Lemonade》、姜涛的《On a Sunny Day》、林家谦的《四月物语》、Ian陈卓贤的《给千亿颗星选中的二人》及MC张天赋的《说谎者》。「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」的候选人有MC张天赋、林家谦、姜涛、张敬轩及卢瀚霆Anson Lo。而「叱咤乐坛我最喜爱的女歌手」则由Gin Lee李幸倪、Marf 邱彦筒、陈蕾、邓丽欣及卫兰争夺。最后，「叱咤乐坛我最喜爱的组合」的五强包括COLLAR、Dear Jane、Pandora、MIRROR及晚安莉莉。

叱咤2025丨我最喜爱的歌曲最后一轮投票

万众期待的「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」大奖，将于2026年1月1日的颁奖典礼当晚，由现场观众进行最后一轮投票，即时选出最终的得奖歌曲。根据早前在昂坪市集举行的《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》记者会，出席的歌手及组合阵容相当鼎盛，星光熠熠，当中包括晚安莉莉、Beanies、WHIZZ、Nowhere Boys、Pandora、ROVER、邓小巧、吴业坤、黄妍、sica、黄明德、VIVA、kayan9896、Gareth.T、Kiri T、林奕匡、洪嘉豪、江若琳、Cloud云浩影、JACE 陈凯咏、COLLAR、Dear Jane、Gin Lee、MC 张天赋、林家谦、陈柏宇、冯允谦及谢安琪等，不过人气组合MIRROR早前已宣布确定缺席叱咤2025，而最终的出席阵容可能仍会有变动。

叱咤2025丨叱咤乐坛我最喜爱的歌曲五强？

