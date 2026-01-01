叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025不断更新丨冯允谦首获男歌手金奖 COLLAR夺组合金奖

由香港商业电台叱咤903主办，备受瞩目的年度乐坛盛事《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》，于2026年1月1日晚上7时正在亚洲国际博览馆一号展馆（Arena）隆重举行。叱咤2025以「难先要你做」为主题。典礼将由森美、朱薰等一众903 DJ担任主持，并会透过叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手机应用程式、商台节目重温应用程式及ViuTV 99台进行现场直播。《星岛头条》将为读者直击叱咤2025盛况，及实时更新得奖名单。

叱咤2025丨直击叱咤2025盛况

【22：25】「叱咤乐坛男歌手」由出道多年的Jay Fung冯允谦首次登上男歌手金奖宝座，宣布结果一刻难掩激动情绪，在台上洒下男儿泪。而近年气势如虹的MC张天赋，则连续第二年获得银奖。实力唱将陈柏宇亦不负众望，夺得铜奖。

【22：15】「叱咤乐坛组合」金奖得主是MIRROR的师妹团COLLAR，而银奖及铜奖得主分别为Pandora及The Hertz。

叱咤乐坛组合奖出炉。

【22：00】「叱咤乐坛生力军男歌手」金奖、银奖和铜奖得主分别是Regent、Edwin Tong及郭澧羲。「叱咤乐坛生力军组合」的奖项中，金奖由 IdG Bubbles 夺得，晚安莉莉 和 Honey Punch 则分别获得银奖及铜奖。

【21：45】「叱咤乐坛生力军女歌手」金奖由陈奕迅女儿陈康堤夺得，银奖和铜奖则分别由卢慧敏（Amy Lo）及许轶（Day）获得，为乐坛注入了令人期待的新力量。

【21：30】「叱咤乐坛唱作人」奖项亦竞争激烈，最终由三位实力与人气兼备的歌手夺得。林家谦凭借其出色的创作才华，成功蝉联金奖；而实力派女歌手陈蕾获得银奖的肯定；冯允谦（Jay Fung）则荣获铜奖。

【21：10】「叱咤乐坛作曲人大奖」由林家谦夺得；黄伟文则再度荣获「叱咤乐坛填词人大奖」。此外，「叱咤乐坛编曲人大奖」的殊荣由黄兆铭摘下，而「叱咤乐坛监制大奖」则由陈考威获得。

【20：50】谢安琪Kay凭《50/50》夺「专业推介．叱咤十大」第2位。汤令山Gareth.T凭爆红歌曲《用背脊唱情歌》夺得「叱咤乐坛至尊歌曲大奖」。Gareth.T以其一贯的型格姿态上台领奖，全场观众尖叫，他亦难掩喜悦之情，他说：「我多谢曾经的心碎，令我有机会用背脊唱情歌」。Gareth.T以他标志性的R&B唱腔，现场演绎这首年度金曲，为整个颁奖典礼划上完美句号，尽显其新生代音乐才子的风范。

【20：30】泳儿凭《无糖可乐》夺「专业推介．叱咤十大」第4位；Jeffrey 魏浚笙凭《白色踢死兔》夺「专业推介．叱咤十大」第3位。泳儿上台感谢商业电台对她音乐风格的肯定。她特别感谢公司英皇娱乐给予的自由度，以及幕后团队的精心打造，才能让她安心地在音乐路上不断探索。最后，泳儿感谢歌迷们一直以来的陪伴，承诺会继续带来更多好作品。Jeffrey 魏浚笙则在台上多谢经理人兼女友Evelyn，「Evelyn叫我唔好再喺台上讲咩『Evelyn我爱你』，但Evelyn我爱你。」

【20：20】陈柏宇凭《我所看见的未来》夺「专业推介．叱咤十大」第6位，他坦言：「未有一年系我咁想攞奖」，并在发表感言时数度哽咽，眼泛泪光，场面感人。陈柏宇首先感谢家人，隔空向太太符晓薇和女儿示爱，随后感谢幕后团队，以及努力宣传的同事。陈柏宇特别澄清，歌曲《我所看见的未来》并非一个预言，而是他对歌迷的一个「承诺」。他感性地说：「无论前景系逆定系顺，我都会喺度同你哋一齐过。」最后，他强忍泪水，以颤抖的声音献唱得奖歌曲，真情流露，感动全场。而The Hertz则凭《逆旅》夺「专业推介．叱咤十大」第5位。

【20：18】Jay Fung冯允谦凭《吉卜力》夺「专业推介．叱咤十大」第8位；Dear Jane凭《你流泪所以我流泪》夺「专业推介．叱咤十大」第7位。

【20：05】MC张天赋凭《怀疑人生》夺「专业推介．叱咤十大」第10位；Gin Lee 李幸倪凭《白夜行》夺「专业推介．叱咤十大」第9位。

【19：50】一众商台DJ包括森美、少爷占、Donald、谢茜嘉、朱薰、阿正、Elsie等进场，并介绍方大同的音乐伙伴出场表演，向已故的方大同致敬。

【19：30】歌手逐一进场，包括：谢安琪、Dear Jane、陈康堤、Jeffrey魏浚笙、kayan9896、黄淑蔓、陈健安、泳儿、邓小巧、吴业坤、姚焯菲、林智乐、VIVA、丽英、193、COLLAR、193@ERROR、林家谦、MC张天赋、汤令山、Tyson Yoshi等。

叱咤2025丨姜涛、MC及林家谦歌曲呼声高

【18：50】《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》开始前，现场循环播放各个奖项的候选名单片段，当播放「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」五强片段时，以姜涛《On a SunnyDay》、MC张天赋《说谎者》和林家谦《四月物语》的欢呼声最大。MIRROR缺席《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》，虽然不似过往有大量粉丝提供应援物拉票，但今日仍有两名粉丝以游走方式派应援物为姜涛拉票。不过场外只见排队入场的观众，未见任何粉丝应援打卡位。

叱咤2025丨「我最喜爱的」系列焦点奖项

焦点奖项方面，「我最喜爱的」系列最后五强名单已经揭晓。竞逐「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」的包括Anson Lo卢瀚霆的《Lemonade》、姜涛的《On a Sunny Day》、林家谦的《四月物语》、Ian陈卓贤的《给千亿颗星选中的二人》及MC张天赋的《说谎者》。「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」的候选人有MC张天赋、林家谦、姜涛、张敬轩及卢瀚霆Anson Lo。而「叱咤乐坛我最喜爱的女歌手」则由Gin Lee李幸倪、Marf 邱彦筒、陈蕾、邓丽欣及卫兰争夺。最后，「叱咤乐坛我最喜爱的组合」的五强包括COLLAR、Dear Jane、Pandora、MIRROR及晚安莉莉。

「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」最后五强包括：

Anson Lo 卢瀚霆《Lemonade》

姜涛《On a Sunny Day》

林家谦《四月物语》

Ian 陈卓贤《给千亿颗星选中的二人》

MC 张天赋《说谎者》

「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」五强候选人为：

MC 张天赋

林家谦

姜涛

张敬轩

卢瀚霆 Anson Lo

「叱咤乐坛我最喜爱的女歌手」五强候选人为：

Gin Lee 李幸倪

Marf 邱彦筒

陈蕾

邓丽欣

卫兰

「叱咤乐坛我最喜爱的组合」五强包括：

COLLAR

Dear Jane

Pandora

MIRROR

晚安莉莉

叱咤2025丨我最喜爱的歌曲最后一轮投票

万众期待的「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」大奖，将于2026年1月1日的颁奖典礼当晚，由现场观众进行最后一轮投票，即时选出最终的得奖歌曲。根据早前在昂坪市集举行的《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》记者会，出席的歌手及组合阵容相当鼎盛，星光熠熠，当中包括晚安莉莉、Beanies、WHIZZ、Nowhere Boys、Pandora、ROVER、邓小巧、吴业坤、黄妍、sica、黄明德、VIVA、kayan9896、Gareth.T、Kiri T、林奕匡、洪嘉豪、江若琳、Cloud云浩影、JACE 陈凯咏、COLLAR、Dear Jane、Gin Lee、MC 张天赋、林家谦、陈柏宇、冯允谦及谢安琪等，不过人气组合MIRROR早前已宣布确定缺席叱咤2025，而最终的出席阵容可能仍会有变动。

叱咤2025｜《2024年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》详情

日期：2025年1月1日（星期四）

时间：晚上7时

地点：亚洲国际博览馆 ARENA

叱咤2025丨叱咤乐坛我最喜爱的歌曲五强？

2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼得奖名单（不断更新）：

「专业推介．叱咤十大」得主：

第二位：谢安琪Kay《50/50》

第三位：Jeffrey 魏浚笙《白色踢死兔》

第四位：泳儿《无糖可乐》

第五位：The Hertz《逆旅》

第六位：陈柏宇《我所看见的未来》

第七位：Dear Jane《你流泪所以我流泪》

第八位：Jay Fung冯允谦《吉卜力》

第九位：Gin Lee 李幸倪《白夜行》

第十位：MC张天赋《怀疑人生》

「叱咤乐坛至尊歌曲大奖」得主：

汤令山Gareth.T《用背脊唱情歌》

「叱咤乐坛作曲人大奖」得主：

林家谦

「叱咤乐坛填词人大奖」得主：

黄伟文

「叱咤乐坛编曲人大奖」得主：

黄兆铭

「叱咤乐坛监制大奖」得主：

陈巧威

「叱咤乐坛生力军男歌手」得主：

金奖：Regent

银奖：Edwin Tong

铜奖：郭澧羲

「叱咤乐坛生力军女歌手」得主：

金奖：陈康堤

银奖：Amy Lo卢慧敏

铜奖：Day许轶

「叱咤乐坛生力军组合」得主：

金奖：IdG Bubbles

银奖：晚安莉莉

铜奖：Honey Punch

「叱咤乐坛男歌手」得主：

金奖：Jay Fung冯允谦

银奖：MC张天赋

铜奖：陈柏宇

「叱咤乐坛唱作人」得主：

金奖：林家谦

银奖：陈蕾

铜奖：冯允谦 Jay Fung

