叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025不断更新丨冯允谦首获男歌手金奖 COLLAR夺组合金奖
发布时间：22:39 2026-01-01 HKT
由香港商业电台叱咤903主办，备受瞩目的年度乐坛盛事《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》，于2026年1月1日晚上7时正在亚洲国际博览馆一号展馆（Arena）隆重举行。叱咤2025以「难先要你做」为主题。典礼将由森美、朱薰等一众903 DJ担任主持，并会透过叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手机应用程式、商台节目重温应用程式及ViuTV 99台进行现场直播。《星岛头条》将为读者直击叱咤2025盛况，及实时更新得奖名单。
叱咤2025丨直击叱咤2025盛况
【22：25】「叱咤乐坛男歌手」由出道多年的Jay Fung冯允谦首次登上男歌手金奖宝座，宣布结果一刻难掩激动情绪，在台上洒下男儿泪。而近年气势如虹的MC张天赋，则连续第二年获得银奖。实力唱将陈柏宇亦不负众望，夺得铜奖。
【22：15】「叱咤乐坛组合」金奖得主是MIRROR的师妹团COLLAR，而银奖及铜奖得主分别为Pandora及The Hertz。
【22：00】「叱咤乐坛生力军男歌手」金奖、银奖和铜奖得主分别是Regent、Edwin Tong及郭澧羲。「叱咤乐坛生力军组合」的奖项中，金奖由 IdG Bubbles 夺得，晚安莉莉 和 Honey Punch 则分别获得银奖及铜奖。
【21：45】「叱咤乐坛生力军女歌手」金奖由陈奕迅女儿陈康堤夺得，银奖和铜奖则分别由卢慧敏（Amy Lo）及许轶（Day）获得，为乐坛注入了令人期待的新力量。
【21：30】「叱咤乐坛唱作人」奖项亦竞争激烈，最终由三位实力与人气兼备的歌手夺得。林家谦凭借其出色的创作才华，成功蝉联金奖；而实力派女歌手陈蕾获得银奖的肯定；冯允谦（Jay Fung）则荣获铜奖。
【21：10】「叱咤乐坛作曲人大奖」由林家谦夺得；黄伟文则再度荣获「叱咤乐坛填词人大奖」。此外，「叱咤乐坛编曲人大奖」的殊荣由黄兆铭摘下，而「叱咤乐坛监制大奖」则由陈考威获得。
【20：50】谢安琪Kay凭《50/50》夺「专业推介．叱咤十大」第2位。汤令山Gareth.T凭爆红歌曲《用背脊唱情歌》夺得「叱咤乐坛至尊歌曲大奖」。Gareth.T以其一贯的型格姿态上台领奖，全场观众尖叫，他亦难掩喜悦之情，他说：「我多谢曾经的心碎，令我有机会用背脊唱情歌」。Gareth.T以他标志性的R&B唱腔，现场演绎这首年度金曲，为整个颁奖典礼划上完美句号，尽显其新生代音乐才子的风范。
【20：30】泳儿凭《无糖可乐》夺「专业推介．叱咤十大」第4位；Jeffrey 魏浚笙凭《白色踢死兔》夺「专业推介．叱咤十大」第3位。泳儿上台感谢商业电台对她音乐风格的肯定。她特别感谢公司英皇娱乐给予的自由度，以及幕后团队的精心打造，才能让她安心地在音乐路上不断探索。最后，泳儿感谢歌迷们一直以来的陪伴，承诺会继续带来更多好作品。Jeffrey 魏浚笙则在台上多谢经理人兼女友Evelyn，「Evelyn叫我唔好再喺台上讲咩『Evelyn我爱你』，但Evelyn我爱你。」
【20：20】陈柏宇凭《我所看见的未来》夺「专业推介．叱咤十大」第6位，他坦言：「未有一年系我咁想攞奖」，并在发表感言时数度哽咽，眼泛泪光，场面感人。陈柏宇首先感谢家人，隔空向太太符晓薇和女儿示爱，随后感谢幕后团队，以及努力宣传的同事。陈柏宇特别澄清，歌曲《我所看见的未来》并非一个预言，而是他对歌迷的一个「承诺」。他感性地说：「无论前景系逆定系顺，我都会喺度同你哋一齐过。」最后，他强忍泪水，以颤抖的声音献唱得奖歌曲，真情流露，感动全场。而The Hertz则凭《逆旅》夺「专业推介．叱咤十大」第5位。
【20：18】Jay Fung冯允谦凭《吉卜力》夺「专业推介．叱咤十大」第8位；Dear Jane凭《你流泪所以我流泪》夺「专业推介．叱咤十大」第7位。
【20：05】MC张天赋凭《怀疑人生》夺「专业推介．叱咤十大」第10位；Gin Lee 李幸倪凭《白夜行》夺「专业推介．叱咤十大」第9位。
【19：50】一众商台DJ包括森美、少爷占、Donald、谢茜嘉、朱薰、阿正、Elsie等进场，并介绍方大同的音乐伙伴出场表演，向已故的方大同致敬。
【19：30】歌手逐一进场，包括：谢安琪、Dear Jane、陈康堤、Jeffrey魏浚笙、kayan9896、黄淑蔓、陈健安、泳儿、邓小巧、吴业坤、姚焯菲、林智乐、VIVA、丽英、193、COLLAR、193@ERROR、林家谦、MC张天赋、汤令山、Tyson Yoshi等。
叱咤2025丨姜涛、MC及林家谦歌曲呼声高
【18：50】《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》开始前，现场循环播放各个奖项的候选名单片段，当播放「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」五强片段时，以姜涛《On a SunnyDay》、MC张天赋《说谎者》和林家谦《四月物语》的欢呼声最大。MIRROR缺席《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》，虽然不似过往有大量粉丝提供应援物拉票，但今日仍有两名粉丝以游走方式派应援物为姜涛拉票。不过场外只见排队入场的观众，未见任何粉丝应援打卡位。
叱咤2025丨「我最喜爱的」系列焦点奖项
焦点奖项方面，「我最喜爱的」系列最后五强名单已经揭晓。竞逐「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」的包括Anson Lo卢瀚霆的《Lemonade》、姜涛的《On a Sunny Day》、林家谦的《四月物语》、Ian陈卓贤的《给千亿颗星选中的二人》及MC张天赋的《说谎者》。「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」的候选人有MC张天赋、林家谦、姜涛、张敬轩及卢瀚霆Anson Lo。而「叱咤乐坛我最喜爱的女歌手」则由Gin Lee李幸倪、Marf 邱彦筒、陈蕾、邓丽欣及卫兰争夺。最后，「叱咤乐坛我最喜爱的组合」的五强包括COLLAR、Dear Jane、Pandora、MIRROR及晚安莉莉。
「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」最后五强包括：
-
Anson Lo 卢瀚霆《Lemonade》
-
姜涛《On a Sunny Day》
-
林家谦《四月物语》
-
Ian 陈卓贤《给千亿颗星选中的二人》
-
MC 张天赋《说谎者》
「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」五强候选人为：
-
MC 张天赋
-
林家谦
-
姜涛
-
张敬轩
-
卢瀚霆 Anson Lo
「叱咤乐坛我最喜爱的女歌手」五强候选人为：
-
Gin Lee 李幸倪
-
Marf 邱彦筒
-
陈蕾
-
邓丽欣
-
卫兰
「叱咤乐坛我最喜爱的组合」五强包括：
-
COLLAR
-
Dear Jane
-
Pandora
-
MIRROR
-
晚安莉莉
叱咤2025丨我最喜爱的歌曲最后一轮投票
万众期待的「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」大奖，将于2026年1月1日的颁奖典礼当晚，由现场观众进行最后一轮投票，即时选出最终的得奖歌曲。根据早前在昂坪市集举行的《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》记者会，出席的歌手及组合阵容相当鼎盛，星光熠熠，当中包括晚安莉莉、Beanies、WHIZZ、Nowhere Boys、Pandora、ROVER、邓小巧、吴业坤、黄妍、sica、黄明德、VIVA、kayan9896、Gareth.T、Kiri T、林奕匡、洪嘉豪、江若琳、Cloud云浩影、JACE 陈凯咏、COLLAR、Dear Jane、Gin Lee、MC 张天赋、林家谦、陈柏宇、冯允谦及谢安琪等，不过人气组合MIRROR早前已宣布确定缺席叱咤2025，而最终的出席阵容可能仍会有变动。
叱咤2025｜《2024年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》详情
日期：2025年1月1日（星期四）
时间：晚上7时
地点：亚洲国际博览馆 ARENA
叱咤2025丨叱咤乐坛我最喜爱的歌曲五强？
2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼得奖名单（不断更新）：
「专业推介．叱咤十大」得主：
- 第二位：谢安琪Kay《50/50》
- 第三位：Jeffrey 魏浚笙《白色踢死兔》
- 第四位：泳儿《无糖可乐》
- 第五位：The Hertz《逆旅》
- 第六位：陈柏宇《我所看见的未来》
- 第七位：Dear Jane《你流泪所以我流泪》
- 第八位：Jay Fung冯允谦《吉卜力》
- 第九位：Gin Lee 李幸倪《白夜行》
- 第十位：MC张天赋《怀疑人生》
「叱咤乐坛至尊歌曲大奖」得主：
汤令山Gareth.T《用背脊唱情歌》
「叱咤乐坛至尊唱片大奖」得主：
《／》
歌手：
监制：
「叱咤乐坛作曲人大奖」得主：
林家谦
「叱咤乐坛填词人大奖」得主：
黄伟文
「叱咤乐坛编曲人大奖」得主：
黄兆铭
「叱咤乐坛监制大奖」得主：
陈巧威
「叱咤乐坛生力军男歌手」得主：
- 金奖：Regent
- 银奖：Edwin Tong
- 铜奖：郭澧羲
「叱咤乐坛生力军女歌手」得主：
- 金奖：陈康堤
- 银奖：Amy Lo卢慧敏
- 铜奖：Day许轶
「叱咤乐坛生力军组合」得主：
- 金奖：IdG Bubbles
- 银奖：晚安莉莉
- 铜奖：Honey Punch
「叱咤乐坛男歌手」得主：
- 金奖：Jay Fung冯允谦
- 银奖：MC张天赋
- 铜奖：陈柏宇
「叱咤乐坛女歌手」得主：
- 金奖：
- 银奖：
- 铜奖：
「叱咤乐坛组合」得主：
- 金奖：
- 银奖：
- 铜奖：
「叱咤乐坛唱作人」得主：
- 金奖：林家谦
- 银奖：陈蕾
- 铜奖：冯允谦 Jay Fung
「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲大奖」得主：
主唱：
作曲：
填词：
编曲：
监制：
「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」得主：
「叱咤乐坛我最喜爱的女歌手」得主：
「叱咤乐坛我最喜爱的组合」得主：
