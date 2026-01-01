前AOA成员珉娥元旦惊传轻生 曾失去意识2小时后获救再发文自责：毁掉了自己

韩国女团AOA前成员权珉娥近年饱受忧郁症及失眠症所苦，过去更曾数次在网路上揭露自己遭到团内霸凌的过往。正当外界以为她的精神状况已逐渐好转时，在元旦（1日）凌晨惊传她试图轻生，所幸后来发文表示自己已获救。但她目前不稳定的精神状况，仍让粉丝相当担心。

珉娥深夜长文流露死意

珉娥1日凌晨突然在个人IG上传多篇长文，内容称：「再见，对不起。就算不相信我也没关系，可以尽情责骂我，这段时间带给大家残忍的画面造成冲击，反复让所有人感到疲乏，只上传了会被骂的贴文，我连做得不好的也上传，我的状态并不正常。」

珉娥字里行间流露出浓浓的死意

珉娥接著更提到AOA，表示自己对于所有事件与状况都感到很冤枉，才会做出那些举动：「但大家却对我说，是我毁了AOA。对的，我忍了10年，早知道再忍一下，不然的话，早知道我也动手打看看、骂看看。因为冤枉而鼓起勇气爆料，我却把我自己毁了。」文末她感谢所有曾经爱护她的人，并再次说声对不起，字里行间流露出浓浓的死意，吓坏所有粉丝，连忙留言安慰，甚至开始寻找珉娥。

珉娥获救后状况仍不稳

珉娥在发出第一篇文章的两小时后再度现身，她表示自己被救了回来：「视野逐渐模糊，之后就没了记忆，失去了意识，如果再放著我不管的话，我今天真的就能守约了。突然听到有声音，然后一直摇我。」虽然珉娥透露自己获救，但文中仍留下令人不安的讯息：「但我一定会守约，我会消失在你们眼前」等语句，显示精神状况依旧相当不稳定。

珉娥已经将所有文章删除

目前珉娥已经将所有文章删除，粉丝们也纷纷留言为她集气，希望相关单位与亲友能加强监护，陪伴她度过最艰难的时刻，有人说：「请一定要平安」、「妳没有错，请为了爱妳的人活下去」，期盼这位曾带给大家欢乐的女孩能早日找回内心的平静。」珉娥在2012年以AOA成员身分出道，于2019年宣布退团，2020年在网路上爆料，指称自己在团体活动的10年间，长期遭到队长申智珉的霸凌，导致她罹患忧郁症。此事件引发轩然大波，经理人公司FNC娱乐曾一度表示会为所有风波负起责任，早前还传出珉娥打算重新出发，如今传出她一度做出极端行为，引来韩网热议。



自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk