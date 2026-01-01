Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前AOA成员珉娥元旦惊传轻生 曾失去意识2小时后获救再发文自责：毁掉了自己

影视圈
更新时间：13:43 2026-01-01 HKT
发布时间：13:43 2026-01-01 HKT

韩国女团AOA前成员权珉娥近年饱受忧郁症及失眠症所苦，过去更曾数次在网路上揭露自己遭到团内霸凌的过往。正当外界以为她的精神状况已逐渐好转时，在元旦（1日）凌晨惊传她试图轻生，所幸后来发文表示自己已获救。但她目前不稳定的精神状况，仍让粉丝相当担心。

珉娥深夜长文流露死意

珉娥1日凌晨突然在个人IG上传多篇长文，内容称：「再见，对不起。就算不相信我也没关系，可以尽情责骂我，这段时间带给大家残忍的画面造成冲击，反复让所有人感到疲乏，只上传了会被骂的贴文，我连做得不好的也上传，我的状态并不正常。」

相关阅读：前AOA珉娥社交网关注陌生人 怀疑被黑客盗取密码

珉娥字里行间流露出浓浓的死意

珉娥接著更提到AOA，表示自己对于所有事件与状况都感到很冤枉，才会做出那些举动：「但大家却对我说，是我毁了AOA。对的，我忍了10年，早知道再忍一下，不然的话，早知道我也动手打看看、骂看看。因为冤枉而鼓起勇气爆料，我却把我自己毁了。」文末她感谢所有曾经爱护她的人，并再次说声对不起，字里行间流露出浓浓的死意，吓坏所有粉丝，连忙留言安慰，甚至开始寻找珉娥。

珉娥获救后状况仍不稳

珉娥在发出第一篇文章的两小时后再度现身，她表示自己被救了回来：「视野逐渐模糊，之后就没了记忆，失去了意识，如果再放著我不管的话，我今天真的就能守约了。突然听到有声音，然后一直摇我。」虽然珉娥透露自己获救，但文中仍留下令人不安的讯息：「但我一定会守约，我会消失在你们眼前」等语句，显示精神状况依旧相当不稳定。

珉娥已经将所有文章删除

目前珉娥已经将所有文章删除，粉丝们也纷纷留言为她集气，希望相关单位与亲友能加强监护，陪伴她度过最艰难的时刻，有人说：「请一定要平安」、「妳没有错，请为了爱妳的人活下去」，期盼这位曾带给大家欢乐的女孩能早日找回内心的平静。」珉娥在2012年以AOA成员身分出道，于2019年宣布退团，2020年在网路上爆料，指称自己在团体活动的10年间，长期遭到队长申智珉的霸凌，导致她罹患忧郁症。此事件引发轩然大波，经理人公司FNC娱乐曾一度表示会为所有风波负起责任，早前还传出珉娥打算重新出发，如今传出她一度做出极端行为，引来韩网热议。


自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
11小时前
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
7小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
4小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
22小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
17小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
3小时前
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
影视圈
18小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
18小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
20小时前
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
20小时前