长泽雅美宣布结婚老公身份曝光 元旦日报喜情定才子：希望大家继续守护我们

长泽雅美结婚丨2026年元旦，日本演艺圈投下超级震撼弹，日本「国民女神」长泽雅美宣布结婚，对象是大5岁的知名电影导演福永壮志。38岁日本女星长泽雅美曾主演《信用诈欺师JP》、《求婚大作战》、《在世界的中心呼喊爱情》等多部脍炙人口作品，她于今日（1月1日）透过经理人公司「东宝艺能」正式宣布，已与43岁的电影导演福永壮志登记结婚，消息一出，立刻引爆海内外粉丝热议。

长泽雅美仍会持续演艺事业

长泽雅美所属的经理人公司「东宝艺能」今日于官方网站发布正式声明，声明中指出，长泽雅美已在新年第一天顺利完成结婚登记手续，对于突然的消息感到抱歉，但也希望各界能给予这对新人温暖的守护与支持，并强调长泽雅美未来仍会持续演艺事业。

长泽雅美亲笔报喜：珍惜每天的生活

除了公司的官方说明，长泽雅美本人也特别准备了亲笔署名的书面声明向粉丝报喜。她在信中感性表示：「致各位支持我的朋友，虽然是私事，但要向大家报告，我已与电影导演福永壮志先生完成结婚登记。我们将会彼此扶持，珍惜每天的生活，并一步一脚印、用心走过未来的人生。虽然我们还有许多不成熟之处，但诚挚希望大家能继续温暖地守护我们。」长泽雅美在元旦即投下这颗幸福震撼弹，令全球粉丝在惊讶之余，也纷纷涌入社交平台献上祝福。

才子佳人结合导演福永壮志背景亮眼

43岁福永壮志是日本近年备受瞩目的新锐导演，曾执导《阿伊努之森》（Ainu Mosir）及《山女》（Mountain Woman）等深度作品，其细腻的执导风格在国际影展屡获好评。此次与长泽雅美的结合，被日本媒体誉为「演技派女星与影坛才子的梦幻联手」。