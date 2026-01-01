Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马贯东感情事随缘唔敢识女仔：我怕尴尬 吴大强唔会向囝囝催婚 支喾仪新一年要食极唔肥

影视圈
更新时间：12:15 2026-01-01 HKT
发布时间：12:15 2026-01-01 HKT

马贯东、支喾仪、吴大强昨晚出席在荃湾举行的除夕倒数活动，马贯东带病现身献唱三首歌，他表示首次在咁多观众面前唱歌感紧张，彩排时看到场地咁大都忍不住哗出来，觉得算是2025年最后一个成就解锁，又很开心见到很多粉丝来捧场，透露之前忙于拍摄《正义女神Themis》和《侠医》，已有一年多没与粉丝见面。

新剧正等公司安排

马贯东近来多了一个宠物美容师的身份，问他是否转行？他笑着否认，自己仍是TVB合约艺人，合约期还有一段时间，会做宠物美容的初衷是想帮助流浪动物，透露之前是上门帮宠物美容，后来加入了现在的宠物美容店，是其中一个老板，问到投资多少？他即表示不要讲钱，讲钱伤感情，问他是否为宠物美容店吸引很多客人？他笑言是多了赞助，他也感谢不少圈中人包括佘诗曼都支持他，他也不时向有养宠物的朋友埋手，问他们的宠物可需要美容，至于宠物美容和演员工作是否能兼顾？他直言已向拍档讲明，如果要拍剧会消失一段时间专心拍剧，对方亦很明白，又指今年工作顺利，望2026年继续揾多啲，问到新一年会否以买楼为目标？他笑言买楼是后一步，现在只望宠物美容事业能更稳固，而新剧正等公司安排。

与妈咪的审美眼光有别

问到可希望新一年有新恋情？他笑言现在单身，感情事随缘，称妈咪不时说介绍女仔给他认识，但看过相片后还是想专心工作，笑谓与妈咪的审美眼光有别，「我好讲眼缘和feel，最重要是对方要孝顺和钟意猫狗，或者问问阿Bob（林盛斌）有无适合的，不过好多圈中朋友都自身难保，还是留俾他们。（与单身朋友一起去识女仔？）唔好啦，我怕尴尬。」

2月将到加拿大工作

同场的支喾仪和吴大强被问到新年愿望，他们都说最重要是身体健康，支喾仪笑谓要食极唔肥，永不皱皮，指早前在6星期中飞了7个国家工作，忙碌得非常精彩，新一年亦已有不少演出工作，笑指自己能够应付。吴大强则表示家人们这晚约好了食BBQ，他因工作未能一起，笑指一家六口要约齐人很难，又指儿子们都差不多是时候拍拖结婚，但即使自己想他们结婚，也不会催他们，一切随他们意愿，而他在新一年亦工作多多，月中将与区瑞强和占士丁丁合作开骚，2月将到加拿大工作，他不怕搭长途机会辛苦，相信儿子会识做安排他坐商务位，到时太太亦会陪他同行。

寄语一众参赛者要继续努力

另外，《中年好声音4》参赛者陈旭培在献唱《Careless Whisper》获评判大赞，他随即透露因这歌与吴大强有缘认识，指有次在酒吧献唱该首歌曲，吸引了同场的吴大强注意，吴大强更主动邀请他有机会「一齐唱吓歌」，后来看到他参加《中年好声音》，感觉很奇妙，吴大强表示仍记得他，当时已觉得他唱得好听，现在更是升华了很多，笑谓当年认识他时还是小朋友，现在都35岁可参加比赛，更自认有慧眼，支喾仪笑谓看完陈旭培的演出惊为天人，寄语一众参赛者要继续努力。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
11小时前
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
7小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
4小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
22小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
17小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
3小时前
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
影视圈
18小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
18小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
20小时前
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
20小时前