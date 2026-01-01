马贯东感情事随缘唔敢识女仔：我怕尴尬 吴大强唔会向囝囝催婚 支喾仪新一年要食极唔肥

马贯东、支喾仪、吴大强昨晚出席在荃湾举行的除夕倒数活动，马贯东带病现身献唱三首歌，他表示首次在咁多观众面前唱歌感紧张，彩排时看到场地咁大都忍不住哗出来，觉得算是2025年最后一个成就解锁，又很开心见到很多粉丝来捧场，透露之前忙于拍摄《正义女神Themis》和《侠医》，已有一年多没与粉丝见面。

新剧正等公司安排

马贯东近来多了一个宠物美容师的身份，问他是否转行？他笑着否认，自己仍是TVB合约艺人，合约期还有一段时间，会做宠物美容的初衷是想帮助流浪动物，透露之前是上门帮宠物美容，后来加入了现在的宠物美容店，是其中一个老板，问到投资多少？他即表示不要讲钱，讲钱伤感情，问他是否为宠物美容店吸引很多客人？他笑言是多了赞助，他也感谢不少圈中人包括佘诗曼都支持他，他也不时向有养宠物的朋友埋手，问他们的宠物可需要美容，至于宠物美容和演员工作是否能兼顾？他直言已向拍档讲明，如果要拍剧会消失一段时间专心拍剧，对方亦很明白，又指今年工作顺利，望2026年继续揾多啲，问到新一年会否以买楼为目标？他笑言买楼是后一步，现在只望宠物美容事业能更稳固，而新剧正等公司安排。

与妈咪的审美眼光有别

问到可希望新一年有新恋情？他笑言现在单身，感情事随缘，称妈咪不时说介绍女仔给他认识，但看过相片后还是想专心工作，笑谓与妈咪的审美眼光有别，「我好讲眼缘和feel，最重要是对方要孝顺和钟意猫狗，或者问问阿Bob（林盛斌）有无适合的，不过好多圈中朋友都自身难保，还是留俾他们。（与单身朋友一起去识女仔？）唔好啦，我怕尴尬。」

2月将到加拿大工作

同场的支喾仪和吴大强被问到新年愿望，他们都说最重要是身体健康，支喾仪笑谓要食极唔肥，永不皱皮，指早前在6星期中飞了7个国家工作，忙碌得非常精彩，新一年亦已有不少演出工作，笑指自己能够应付。吴大强则表示家人们这晚约好了食BBQ，他因工作未能一起，笑指一家六口要约齐人很难，又指儿子们都差不多是时候拍拖结婚，但即使自己想他们结婚，也不会催他们，一切随他们意愿，而他在新一年亦工作多多，月中将与区瑞强和占士丁丁合作开骚，2月将到加拿大工作，他不怕搭长途机会辛苦，相信儿子会识做安排他坐商务位，到时太太亦会陪他同行。

寄语一众参赛者要继续努力

另外，《中年好声音4》参赛者陈旭培在献唱《Careless Whisper》获评判大赞，他随即透露因这歌与吴大强有缘认识，指有次在酒吧献唱该首歌曲，吸引了同场的吴大强注意，吴大强更主动邀请他有机会「一齐唱吓歌」，后来看到他参加《中年好声音》，感觉很奇妙，吴大强表示仍记得他，当时已觉得他唱得好听，现在更是升华了很多，笑谓当年认识他时还是小朋友，现在都35岁可参加比赛，更自认有慧眼，支喾仪笑谓看完陈旭培的演出惊为天人，寄语一众参赛者要继续努力。