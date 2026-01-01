叶蒨文望新一年继续工作不断 罗毓仪筹备开个人音乐会 除夕倒数活动后获另一半接放工

叶蒨文、罗毓仪、支喾仪、马贯东等昨晚（31日）出席在荃湾举行的除夕倒数活动，与观众齐齐倒数迎接2026年。凭《女神配对计划》人气急升的叶蒨文和罗毓仪成功脱单，叶蒨文与男友曾展望不时情侣档现身，罗毓仪与林俊其亦甜甜蜜蜜，虽然两位男士未有现身活动支持，但原来两人在场外等叶蒨文和罗毓仪完成工作后接放工。

平凡简单地过生活

问到她们是否约好活动结束后再庆祝？她们笑言可考虑一起食宵夜，罗毓仪表示能参与倒数活动已觉很幸运，叶蒨文则指有另一半接放工已经是很好的庆祝，平凡简单地过已很开心，又说过去一年接触了很多不同范畴的工作，令她获益良多，希望新一年能延续下去，但同时又担心名气不知能否延续，因这行很多事都难以预料，只想新一年能继续工作不断。罗毓仪亦表示2025年过得很开心，自言很贪心，工作不嫌多 欢迎大家多找她工作，并谓以歌手身份出道已3年，期望新一年多放时间在音乐上，透露与公司谈过开个人音乐会，亦开始筹备，叫大家拭目以待。