前TVB男星金兴贤退休移居大湾区过人上人生活 实测中山医疗 告别香港不用再挨贵菜

前TVB男星金兴贤与太太Joanna近年移居大湾区中山市，享受惬意的退休生活。近日，他们在接受YouTube频道访问时，分享了在中山三乡镇近两年的生活点滴，从医、食、住、行各方面分享亲身体验。他们大谈自2023年搬到中山一个屋苑后，对这里的生活赞不绝口，金太Joanna更直言：「一看到就特别喜欢，立刻就买了！」金兴贤也表示，对于移居的决定没有后悔，而且好开心。

金兴贤夫妇分享中山生活

金兴贤夫妇分享，中山的生活品质让他们非常满意。他们称赞屋苑的管理服务贴心到位，不仅保安严谨，园林绿化也做得非常好，环境宁静舒适。在饮食方面，他们笑称这里「鸡有鸡味，菜有菜味」，食物新鲜，而且物价相比香港更为亲民，让他们可以随心所欲地享受美食。

对于许多港人关心的宠物移民问题，金太Joanna详细解释了整个流程，其实相当简单。只需为宠物接种狂犬病疫苗、植入国际和本地两种晶片，并由兽医和渔农署办理相关健康报告及文件，即可顺利过关，无需隔离。

金兴贤大赞中山生活便利超预期

医疗保障是退休人士最关心的问题之一。金兴贤夫妇提到，只要持有居住证，每年只需缴付约800元人民币即可购买中山医保，而且报销比例高。金太的朋友曾因喉咙发炎到当地的医院挂急诊，从登记、看诊到取药，全程仅半个多小时，花费仅数十元，让他们对内地医疗系统的智慧化和高效率印象深刻。

在交通方面，金兴贤提醒，年过70岁的驾驶者需要通过「三力测试」（记忆力、判断力、反应力）才能换领内地驾照，但他也表示，只要小心驾驶、互相礼让，适应当地的交通习惯并不困难。

