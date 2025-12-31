Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李龙基被爆分手后除夕现身 能力范围内经济助王青霞 对爱情彻底失望︰开心活埋呢几年算啦

影视圈
更新时间：23:31 2025-12-31 HKT
发布时间：23:31 2025-12-31 HKT

李龙基早前独家向《星岛头条》证实，女友王青霞（Chris）向他提出分手。基哥掩面落泪首度直认两人一段爷孙恋正式告终。基哥强调对王青霞早已结婚生子从不知情，因此无需向她丈夫、儿子致歉，对于女友被影到在冬至佳节与陈姓丈夫团聚用膳，基哥落泪坦承：「一切明白，我系第三者了，祝佢哋幸福！」报道一出引起全城关注，惹来不少网民热议。

李龙基处处维护王青霞

基哥爆出被分手后，今晚（31日）现身，在除夕夜开工为跨年倒数活动演出，现身私人会所。他于晚上10时10分揸私家车，一身闪爆战衣到场，礼貌对记者挥手；碍于私人地方，未获邀者不准进入，基哥特意在外面受访，提到王青霞时强忍泪水，虽然被分手，仍处处维护对方。

基哥先祝记者新年快乐，透露第三次在该处演唱，个多月前获邀。问到分手后的心情，他坦言没事，「放低咗」，大方称跟王青霞还有联络。再问王青霞有没有道歉？基哥即表示不太想再谈她的事，双方和平分开，衷心祝福她幸福，「爱一个人系希望佢好，既然佢有好的家庭环境，祝福佢。」提到很多人替他不值，基哥认为没有值与不值，指感情是两人的事，「多谢大家关心！我会安排，应该有一个段落，唔想再重复讲，唔想延续落去。」

基哥强调，从没被王青霞骗财，也澄清网上指他曾答应给她七层楼，暗示用此方法骗她，他重申从没说过给她七层楼，「自己好清楚讲，𠮶七层楼系离婚时给予前妻。」还有两个车位及其他所有都给予前妻，基哥是只身搬出去，「所以我系完全冇应承过王青霞畀佢七层楼，完全冇讲过，唔好误会。」基哥亦指王青霞不是贪他的钱和物质，他有时会放低钱在家给她用，她想买东西就给她钱。

玩模型飞机忘忧

追问是否觉得两人拍拖多年是痴心错付？基哥再次表示，感情不能控制，「话嚟就嚟，要走就控制唔住」，他亦明言有痛，哽咽道：「我哋两个都有痛苦，不过唔紧要啦，爱佢，佢好，最紧要佢好。」问到是否以工作麻醉自己？基哥苦笑称努力工作，尽情去玩，「放多啲飞机，我钟意玩模型飞机。」

「佢点解可以抛开老公同个仔？」

基哥续说，往时大时大节都有跟王青霞同度，她未入狱前也与她度除夕夜；两人并没特别庆祝节日，不喜欢热闹，都是简单地过。问到是否觉得王青霞「时间管理」厉害？基哥表示，多年来未被发觉她有家室，认为她该有难处，「佢点解可以完全抛开佢现时老公同个仔？佢本身一定有好大困难喺里面，为人父母点舍得离开个仔。」他表示谅解她，既然她已回到老公身边，一起生活。

李龙基不想再有另一段感情

会否被吓怕？基哥不禁承认不想再有第二段感情，「开开心心活埋呢几年算啦！」踏入新一年，基哥大方祝王青霞一家团圆，最紧要幸福开心，「唔需要再挂住我喇！OK。」基哥强忍泪水祝福王青霞，指自己能力范围内都会经济上帮助她，「钱财身外物。」他明言这段感情最难挨阶段，是知道对方背景时，冬至没能陪她度过，被揭发（有老公有仔）后，「我非常难过。」基哥又表示之前有所察觉，惟有呃自己，「我都问过佢，好似变淡咗好多，佢话冇……我就尽量呃住自己先，但纸包唔住火。」基哥最后重申，「总之开心过生活。」

