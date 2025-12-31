影圈猛人发誓「打死不养小三」 揭自断出轨路方法 曾获老婆批准嫖妓奇招捍卫婚姻

影视大亨向华强近日在抖音发布影片，罕见地深入探讨婚姻、成功与忠诚的关系，并铿锵有力地发誓：「打死我都不会有一个老三（第三者）」，背后原因与「怕烦」有关。

向华强指成功男人多好色

在影片中，向华强坦言「好色是男人的本性」，认为许多成功的男人都很好色，但他们注定无法找到一个好老婆、贤内助，也无法获得真正的成功和幸福。他认为，这些男人即使事业成功，家里却总是吵吵闹闹，不得安宁。相反，他认为男人的成功，更需要智慧、眼光、口才与学习能力，而一位好老婆更是「如虎添翼」。向华强以自己为例，大力称赞向太是他人生与事业上很大的一个推手，甚至是旺夫。他笑称，向太的办事能力比他更高，自己只是在后面动脑筋的人，而向太就是将想法付诸执行的冲锋者。

相关阅读：77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚 妻子爆闺房乐：他真的很强 曾陷百亿欠债风波

向华强不让自己有机会出轨

向华强分享，他与向太结婚多年，几乎每天24小时腻在一起，除了上洗手间和睡觉，两人相处时间长达20个小时，「我哪里有时间去搞三搞四？我不给我自己有机会嘛，这才是我的智慧。」直言如果有几个情妇，怕自己会被烦死。

他之所以对「小三」如此深恶痛绝，源于他母亲的亲身经历：「因为我有这个妈妈，做那个小妾，这么悲惨，所以我发誓，打死我都不会有一个老三。」他回忆，母亲的笑声总是「苦中带笑，笑中带苦」，充满了悲伤；而向太爽朗魔性的「哈哈哈」笑声，则让他觉得充满力量，心情也跟著开朗。

相关阅读：梅艳芳被爆一个坏习惯全娱乐圈知名 曾跟向氏家族反枱关系极僵 向太：她只服我

向太强硬护婚姻：宁可嫖妓

向华强的深情告白，与向太陈岚过去对于第三者的强硬态度不谋而合。向太不仅曾公开分享如何对付勾引老公的女人，更曾有过「宁愿老公去嫖妓，也不要在外面包养女人」的惊人言论，更认为肉体出轨不算出轨。不少网民虽觉得他们在捍卫婚姻、杜绝婚外情的观点奇特，但至少展现了高度一致。

影片最后，向华强总结，男人结婚后就不要再乱搞，如果娶到一个好老婆，一定要好好对待她，因为她「真的可以旺夫、旺财、旺三代」。

相关阅读：向太谈移民批「美国不是个好地方」 称没自由满街乞丐道友：孙儿不准去读书，敢去我把钱捐了

向太接受向华强肉体出轨？