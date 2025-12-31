Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周深启德跨年演唱会｜上海支持者花1万购票 香港歌迷抢飞变亲子活动 场内应援区曝光

影视圈
更新时间：20:45 2025-12-31 HKT
发布时间：20:45 2025-12-31 HKT

内地歌手周深于香港启德体育园主场馆举行跨年及元旦演唱会，成为该场馆开幕以来首个跨年演唱会。今日（31）除夕夜首场演出，来自各地的粉丝纷纷到港支持，与偶像共渡跨年。场外及场内均设应援区︰场外有各地粉丝准备应援物品，免费派发，需预约索取，今晚所见大排长龙，场内则售卖纪念品。

各地粉丝涌启德 

来自浙江的王小姐透露第一次来港，支持周深六年多，十分欣赏对方说话方式。她是次来港计划访维港，并乘搭天星小轮，以及品尝菠萝包。谈到跟偶像周深共度跨年，她笑言幸福。

另外，香港支持者郭氏一家三口，郭小姐指迷上偶像五年多，试过到贵州欣赏其演唱会，又赞周深形象正面，今次抢飞由爸爸负责；她说：「抢飞都几难！」在旁的郭太即表示老公只用手机抢飞，最搞笑郭小姐称下次会叫爸爸再努力抢飞。

至于来自上海的葛小姐，迷上周深六年多，今次来港花了一万港元购买一连两晚启德骚门票，透露要加钱才购买到门票。她笑言能跟偶像迎接新一年，感觉幸福又开心，也趁开骚前的时间四处游览，希望可以到维港睇老帆船。谈到喜欢偶像哪首歌曲？她睿︰「所有歌曲也喜欢！他的歌声令我减压，希望偶像一直唱下去，明年也希望能够跟偶像一起跨年。」

