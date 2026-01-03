万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》龚慈恩成女配角奖大热 曾被首任老公背叛 与林炜长年分居离婚6年

万千星辉颁奖典礼2025／龚慈恩／最佳女配角丨无线电视盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。62岁的龚慈恩凭借在《新闻女王2》中饰演的SNK老板「方太方罗丽嫦」一角，成为《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳女配角」的大热门。其实龚慈恩早已在《金式森林》的「癫」级演技被网民疯狂洗版，今次在《新闻女王2》饰演「方太」，龚慈恩精湛演技再获得了观众的广泛好评：「龚慈恩两套都演得好好，比观众见到系两种人嘅故事，情绪层次鲜明，令人感受到唔同嘅屈同痛。」

TVB颁奖礼2025丨龚慈恩演出极大回响

龚慈恩在无线台庆剧《新闻女王2》中饰演的「方太」一角引发全城热话，其出神入化的演技备受赞赏，被网民力捧为《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳女配角」的顶头大热。剧中，龚慈恩先以「手袋论」比喻老板的用人之道，其后一场长达11分钟、一镜到底的戏份更将剧情推向高潮。该场戏讲述她所饰演的「方太」罹患末期胰脏癌，为了拯救毕生心血SNK，恳求佘诗曼饰演的「Man姐」文慧心回巢。龚慈恩在该场戏中，将角色的绝望、挣扎与期盼演绎得淋漓尽致，层次分明的情感转折，感动无数观众，被誉为「教科书级别」的演出。对于网民的热烈支持，龚慈恩以平常心看待奖项，表示能做自己喜欢的工作已经很开心。她更甜丝丝地透露，女儿林恺铃首次在社交平台分享母女童年照为她拉票，让她感到非常窝心。虽然龚慈恩对获奖与否抱持随缘的态度，但她凭著《新闻女王2》获提名最佳女配角。

TVB颁奖礼2025丨龚慈恩被冠以「公仔」美誉

龚慈恩入行前曾于琴行担任秘书。1984 年报名参加无线电视艺员训练班，与詹秉熙、陈荣峻等成为同学，因五官精致、气质脱俗，甫出道便被冠以「公仔」美誉。90年代，龚慈恩凭借《雪山飞狐》中程灵素一角走红两岸三地，仙气逼人的形象至今仍是不少观众心中的经典。

TVB颁奖礼2025丨龚慈恩两度离婚

龚慈恩经历过两段婚姻，皆以离婚收场。龚慈恩的第一段婚姻是与商人霍振华，始于1990年，但仅维持一年多。据报导，离婚原因是龚慈恩赴马来西亚拍戏回家后，发现丈夫有婚外情，性格刚烈的她随即选择离婚。

龚慈恩第二段婚姻则是与台湾演员林炜，两人在1991年因合拍电视剧《雪山飞狐》结缘，于1999年结婚，育有一对子女。这段长达20年的婚姻，最终在2019年画下句点。离婚主因是两人长期分隔香港和台湾两地，导致感情转淡。林炜的事业和社交圈一直在台湾，难以适应香港的生活，而龚慈恩则为了照顾家庭和年迈的父母，带著子女定居香港。2019年，林炜被传媒拍到与女总裁刘灼梅当街拥吻，随后他承认已有新恋情，并透露与龚慈恩已分居两年。龚慈恩亦证实此事，并表示两人是和平分手，她主动建议林炜回到台湾过他想过的生活。

TVB颁奖礼2025丨龚慈恩大女林恺铃入行

龚慈恩与前夫林炜所生的大女林恺铃（Ashley）被封为「最美星二代」，入读大学前已涉足娱乐圈，成为杜琪峰旗下公司艺人，出道作就跟天王刘德华合作，拍摄电影《热血合唱团》。近年她成为娱乐圈宠儿，更加入乐坛成为三栖艺人。但林恺铃一直未有放弃校园生活，于香港大学建筑学系毕业后，今年12月初亦曾称硕士毕业，她用了两年时间修毕English literature and linguistics课程。林恺铃曾觉得文学就是艺术，是浪漫表达，是庸常生活的调味剂：「而今却越发觉得，读文学是为了保持清醒，让我依然相信，有些东西值得追寻。我不敢轻言『好故事能对抗世界』，但我深信文学不该关在象牙塔里。每一个说故事的人、每一个阅读的人，都默默承担著一份社会的重量。」龚慈恩的儿子林卓毅亦已大学毕业，他拥有音乐天分，擅长拉小提琴、吹色士风，却患有轻微过度活跃症，因此在运动方面同样出色，喜爱打篮球外，又曾是学校榄球队队员。