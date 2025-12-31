何超莲旧爱豪门梦碎街边卖生果 放下身段叫卖掀讨论 引大批途人围观

现年46岁的台湾歌手吴克群，出道多年唱过不少金曲，但最为人所知的就是曾与已故赌王何鸿燊千金何超莲恋情，两人相恋4年爱得高调，最终在2015年底分手收场。分手后，吴克群继续为事业拼搏，近年还转战内地发展，还频频参与综艺节目，为了节目效果，曾放下身段在街头摆挡卖水果，而近日就有网民拍到吴克群现身位于四川乐山的苏稽古镇，协助摊档老婆婆卖橘子，其亲民举动获网民激赞！

吴克群协助婆婆卖橘子

不少网民将吴克群卖橘子的相片和影片分享到小红书，写道：「偶遇吴克群在苏稽古镇帮老奶奶卖橘子」、「助力苏稽古镇橘子婆婆卖橘子，人超好的」，影片中的吴克群虽一身斯文打扮现身，但毫无架子混在人群中，沿途经过一位老婆婆卖橘子的摊档，先帮衬买下一袋橘子，更一边吃一边将橘子向现场围观的市民分享，现场吸引大批途人围观，甚至拿出手机拍下热闹场面。

吴克群被赞没有架子

其后吴克群亦拿起「大声公」协助婆婆落力叫卖，对于有人帮衬后要求合照时，他亦来者不拒任影唔嬲，又配合与粉丝握手，态度亲切友善，完全没有明星架子。影片曝光后，随即引来大批网民「激赞」，并纷纷留言赞好：「吴克群真是一点明星架子没有」、「在乐山碰到了，确实很有耐心，不端架子，合照也耐心配合摆各种pose」、「吴克群真的超级无敌好」、「确实是的人很好」、「他人真心不错」、「他真的是在市井间如鱼得水般从容自由，且做了很多好事，帮助了很多底层的人，是一个宝藏男孩！」等。

