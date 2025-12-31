布志纶列X宗罪疑插Mr.前队友 擘面有先兆︰你发展紧单飞事业

乐队Mr.分开发展多年，去年其中4位成员黎泽恩（Ronny）、谭杰明（MJ）、杜志烜（Tom）及谭健文（Dash）合体出歌兼开骚，一直传与队友闹翻的主音布志纶（Alan）无影。

「佢」系指边一个？

Alan突然半夜在社交网爆seed，无开名大爆被「好兄弟好朋友」出卖，惹人联想Mr. 5子决裂之来龙去脉。今日（31日）凌晨，Alan原本在社交网发文列出20首「我作曲生涯有边首歌我写得自己满意」列表，其后忽然嬲爆连发几则帖文，自揭受好兄弟不公平对待，大感不满，嬲到爆粗。

Alan提到：「从前试过做一堆『歌债』，我写咗过半数要交嘅歌，然后有人同我讲『不如将呢一批歌所有曲词畀晒大家』，我黑人问号？咁我喺呢段时间努力写紧歌𠮶个时候，你哋几条友去咗边？你哋发展紧你自己单飞嘅事业。然后我要将我作曲填词分晒畀大家？当我以为，提出咁无条件分晒畀大家嘅成员，到佢做自己嘅歌嘅时候，亦都会以佢呢种谂法将所有去分？却原来系冇！佢系好嘢！」

自以为兄弟付出，反过来未受到同等对待，Alan所言「谈到曲词分配不公平问题」不禁令人猜想。Alan之后再爆粗发文，自揭曾经同老板开会时被兄弟当场出卖，「被出卖嘅感觉……曾经搭晒膊头讲好咁就咁，一去到同老细开会，我keep住死撑 ，却原来有人大大声公开话我『戆X』！跣我一镬！好兄弟好朋友……」这就是Mr.兄弟之间缺裂之原因？另外，Alan也在另一个社交平台分享自录歌的自拍照，留言「唱好首歌not=唱惨首歌」，有弦外之音。