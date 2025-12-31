Jeremy试降Key唱《没人看见的星》 黄伟文填词担心佢介意内容

MIRROR成员Jeremy（李骏杰）于2025年尾推出单曲《没人看见的星》。这首励志作品意义非凡，不仅是Jeremy 2025年压轴之作，同时是他出道以来首次与填词人黄伟文（Wyman）合作。

5小时拍完MV好快手

Jeremy透露歌曲原为其《RISE IN LOVE》专辑内的创作，于梳理专辑故事线时，发现《没人看见的星》的内容稍显独立：「我觉得它好像有别《RISE IN LOVE》整个专辑的故事脉络，既然不在专辑的框架内，不如就让它成为今年的最后一首歌送给大家。」首次和Wyman合作，Jeremy完全信任对方的创作视野，「我没有特意给Wyman方向或主题，因为我想表达在《RISE IN LOVE》里经已有了。我全权交给他发挥。」Wyman交出作品《没人看见的星》，一度担心Jeremy会否介意歌名与内容，Jeremy却非常欣赏：「我觉得意思很好。这首歌固然与我有关，是Wyman前辈对我这个人的观察，或是感受到大家对我的看法而写成的。但在我看来，它除了讲述我的故事，更能引起大家的共鸣。」他觉得每个人都是一颗懂得闪烁发光的星，大家都有自己擅长的事。

Jeremy感恩道：「入行七年，我不能说自己是『没人看见』，也并非最闪耀的那颗星。一路走来，有许多看见我、支持我的fans和朋友。所以这首歌，部分是我的故事，鼓励我继续发光；更重要的是，它希望能陪伴和鼓励每一位听众。」

试新唱法

此外，Jeremy 今次《没人看见的星》在vocal尝试给大家带来新鲜感，有别于以往标志性的高音演绎，这次他在监制徐浩的建议下，尝试降Key演唱，「降Key后，不仅我唱得更舒服，整首歌的感觉也更对味，与原本的demo不同。这能让大家听见，原来我的中低音声线是这样的。」至于MV方面亦别具心思，创下Jeremy个人最快拍摄纪录，仅用五小时便完成，透过一本书的视觉，呈现三个人物在平凡生活中，其中一人由Jeremy饰演。