声秀｜谭耀文夹埋钟舒漫刘浩龙与16强学员开骚 1.18麦花臣迎毕业礼

由《声秀》十六强学员包括冯熙燮、柯雨霏、胡子贝、张津铭、徐惠晴、布子殷、陆卓谦、冼奕瑜、胡港丰、司徒泆、陈卓怡、林洁心、甄敏芳、周智敏、萧凯恩和颖乔一起参与的「《this is OUR STAGE》声秀毕业演唱会」，将于2026年1月18日晚上在麦花臣场馆隆重举行。

银色旅途马拉松

一众导师也非常期待再次和学员合作，刚开完个唱的谭耀文是布子殷、胡港丰同萧凯恩的导师，他表示：「每一次我都好享受和珍惜有机会同自己嘅学员一齐演出，尤其是今次系佢哋完咗比赛之后，首度正式踏上属于自己有份嘅舞台去表演，当然为佢哋高兴，我能够同佢哋一齐参与，感到非常骄傲。我亦希望藉住呢个机会令佢哋紧记感恩呢回事，因为而家只系佢哋刚开始踏上银色旅途，日后仲有好漫长嘅路途要走，所以希望佢哋学会时常记住每一个曾经帮助过佢哋嘅人，这样日后才会成为一个真正杰出同成功嘅艺术家。」

冼奕瑜和司徒泆的导师钟舒漫（Sherman）回忆说：「初初同学员相处，到比赛完毕之后，觉得他们心态强壮了，能应付的事情都多了。比赛过后非常想念大家一起紧密练习与沟通的日子，因为这次的演唱会，又再次能够一起进入排练到上台的过程，心里充满期待，而且现在的默契与感情深厚了很多，再次表演相信会更加投入与精采。」

Sherman非常贴心提供一些心得给日后想参加比赛嘅朋友：「首先要习惯喺唔同嘅环境听自己嘅声音，变咗现场音响各方面有咩问题都唔会影响唱嘅状态；如果系屋企练习时要幻想自己对住好多观众唱，直至感觉自然，到现场真系表演嘅时候就容易适应压力，最后就系唔好谂咁多。」

比赛唔好玩玩吓

至于林洁心的导师刘浩龙说：「我觉得成班学员可以喺三个月里面，真系由一张白纸，用一个极速嘅时间去变成咗另外一个人，呢件事系好奇妙！对我嚟讲系十分期待同学员系一个演唱会上面嘅舞台一齐表演，因为教林洁心就教咗好耐啦，但一齐合唱真系从来都未试过，所以好想同佢可以喺台上有一个一齐嘅回忆！」至于有何意见给想参加比赛的朋友？他表示：「要谂清楚，系咪真系想认真去面对自己，系先好去参加这类型嘅比赛！真系唔好谂住玩玩吓咁样去比赛！事关无论导师，工作人员全部人都系百分百投入认真对待呢件事，所以态度真系好紧要！」