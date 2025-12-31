Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈凯咏红馆骚问蔡依林借嘢 周街贴满自贬海报谷飞 预告马年个唱会玩蛇

影视圈
更新时间：15:46 2025-12-31 HKT
发布时间：15:46 2025-12-31 HKT

陈凯咏（JACE）于2023年约满环球后，自组工作室成为独立歌手，早前宣布于2月18、19日举行首次红馆演唱会，破天荒争取于红馆首次设置企位区域，务求拉近和观众的距离，门票原定于上月28日公开发售，因应大埔宏福苑火灾，延至本月19日开售。

马年玩蛇

门票开售近两星期，就有网民指陈凯咏演唱会门票滞销，虽未知是否与演唱会正值农历新年的年初二、三有关，而今日（31日）有网民发现「JACE凭咩开红馆」、「JACE无后台注定滞销」街招的另类宣传；有网民认为能引起注意，却有更多网民直指「肉酸」、「讨厌」，认为会引起反效果。

陈凯咏对于一于少理，开始为演唱会彩排，是次演唱会的舞台呈现流动生命体设计，灵感源自神话中的青蛇，象征着蜕变、自由与突破。刚好蔡依林昨日（30日）于台湾举行巡回演唱会，站在巨蟒上绕场，陈凯咏见到即在社交网向蔡依林表示：「依林姐姐！条蛇可以借来用一用吗？新年档期！谢谢！」

