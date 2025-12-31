关智斌45岁生日拉埋容祖儿庆祝疯狂自拍 蔡卓妍讲经搞喊寿星

昨日（30日）关智斌45岁生日，他在社交网同自己讲生日快乐，并分享同门老友容祖儿、蔡卓妍为他庆生的照片，度过一个温馨晚上，他坦言三人聊天时，阿Sa一句话令他甚为感触，流下眼泪。

忽然明白《东京人寿》中心思想

Kenny引述阿Sa的话，表示：『人长大了，遇到不如意或挫折时，反而不会再随便流泪，因为现实的打击已让我们练就了坚硬的盔甲；相反，是感受到朋友的爱、大家能聚在一起的温暖，才最容易让自己眼眶发热』。」Kenny坦言听到时突然好像明白了『没有资格说感性，但最高兴那刻会现形，想在怀疑着以后是重重逆境，所以这样拼。』这句歌词的深意。

Kenny顿悟：「原来长大后的眼泪，不再是因为受伤，而是因为懂得珍惜。」又表示以前总觉得坚强是为了对抗不如意，现在才发现，拼命地成长，是为了让自己在最值得高兴的时刻，能毫无顾虑地「现形」，去感受那份最真实的悸动。他亦感谢这段时间每位给他爱与温度的人。

Kenny最后许愿：「愿我们在重重逆境中，依然拥有被温暖感动而流泪的能力。愿我们慢慢老去都要在一起。」