吴家乐为拍档澄清未被炒 邓兆尊直指有人玻璃心容易脆弱 幕后再轰：不努力能力又不足

由梁思浩、吴家乐、邓兆尊等艺人主持的YouTube节目《娱乐好好玩》近日爆出不少是非，主持人之一的谢逊被幕后工作人员公开批评态度有问题，事件发生后，谢逊未在节目露面，有观众怀疑谢逊被炒。

吴家乐和邓兆尊终交代谢逊下落

在周一（29日）播出的一集，吴家乐和邓兆尊终交代谢逊下落，强调谢逊未有被炒，仍在制作团队之内，只系未有喺节目出镜，吴家乐又指《娱乐好好玩》团队有不同平台，谢逊兼顾其他工作，并且明年将会有新节目出街。不过幕后工作人员似乎未平息怒火，直指有人hea做。

吴家乐与幕后团队不停为谢逊帮口

吴家乐与幕后团队不停为谢逊帮口：「其实佢放完假返嚟，一直都冇离开过，仲喺我哋个团队入面，佢冇畀人炒，冇呢件事。做嘢大家都有啲磨擦，唔系真系咁大件事。 」不过邓兆尊反而指：「只不过谢逊个人心胸比较少女少少，玻璃少少、容易脆弱同唔开心，我都有同佢倾过呢个问题，佢已经开怀咗好多，基本上佢已经开怀咗，冇嘢喇。」吴家乐亦都有补充：「做得传媒、平台呢一行，某程度上系要锻炼EQ，如果有一啲朋友抵受唔到一啲评论，或者佢自己都过唔到嘅话，佢自己选择另外一个方向，咁你要学习同明白，我同兆尊成日都畀人闹，仲闹咗好多年，不过我哋会拣留言嚟睇，闹嘅咪当睇唔到，如果谢逊真系好介意呢啲负面评论同留言，就要谂清楚系咪继续向前下，抑或不如做第啲岗位。」吴家乐坦言有叫谢逊亲自交代，不过他以未有有化妆为理由而婉拒。

幕后Joe继续出po狂轰谢逊

幕后工作人员Joe似乎仍未平息怒火，继续出po狂轰谢逊：「与其要人出口术继续围炉取暖，点解唔谂办法去扭转局面？一个唔长进的团队成员， 日日都想做主持，但又不努力能力又不足，经历一个又一个嘅镬、同不断失望下终被弃养。为了制作的质素和导演的血压健康，决定唔会畀佢参与任何我的制作，结果居然搞到娱乐新闻都上埋最后，有前辈帮口，本来，今日有最后机会可以在直播透过媒体，同佢做场好戏变成双赢，桥都帮佢谂埋，点知换来，系逃避、同揾个冇谂后果的同事，在直播出声围炉取暖， 职场上完全是自杀宣言做production制作，系要战斗力，快快脆脆做完佢， 唔肯做嘢嘅永远不会有果子吃， 最怕系一堆hea 围炉取暖， 好佩服佢到而家仲系谂唔通，认为自己非常之委屈， 仲想喺其他节目发声可以讲，佢去到边， 都唔会成功，因为连最基本尊重工作都做唔到好少见一个咁冇得救嘅人，其实个题材可以用嚟拍YouTube。」有人留言力撑Joe并说：「呢啲人好快收皮，电影好广告好，冇得hea。」Joe亦有留言：「佢系第一个同我讲，要work life balance，七点放工就唔会听电话睇WhatsApp到第二日下午嘅所谓content creator，如果唔系有人背后介绍，一早踢开佢。」

