SBS演艺大赏2025｜李尚敏浪子回头赢大赏惹异音 池锡辰母亲头七戴假发搞笑

2025年SBS演艺大赏昨晚（30日）假首尔SBS Prism Tower举行，曾欠下69亿韩圜（约3,737万港元）巨债的李尚敏，凭《我家的熊孩子》、《脱掉鞋子恢单4Men》等人气节目，击败刘在石、全炫茂、卓在勋、申东烨、徐章勋、池锡辰等强敌，脱颖而出夺得最高荣誉SBS演艺大赏。

金珍京公布喜讯

昨晚李尚敏上台领奖期间，沿途不但获申东烨、卓在勋、HaHa、池石镇和金钟国的祝贺，上台后更获负责颁奖的刘在石热情拥抱。李尚敏致谢辞时不禁感触道：「第一次录制《熊孩子》那天，我们搬进了一间连空调都没有的房子，所以房东给了我们很大的房租折扣。从那时起，我便将自己的生活如实展现，却从未想过我挣扎求生的经历会得到如此多的喜爱。我从未想过，通过广播，我竟能偿还我以为永远无法摆脱的债务。这个节目记录的一切就像我的第二人生。」不过李尚敏爆冷得大赏却惹来争议，网民更不满SBS只给池锡辰提名却从没给他大赏而戥他不值。池锡辰在母亲头七当日仍戴假发出席颁奖礼，落力搞笑却仍失落大赏。

而最高人气节目奖就颁给《Running Man》，HaHa亦因在节目中从无缺席获颁特别奖。制作人奖则由《Running Man》梁世灿和《我们的抒情曲》全炫茂夺得。最优秀赏则颁给了《秘书镇》李瑞镇和金光奎、《我家的熊孩子》崔振赫、《同床异梦》李贤怡、《踢球的她们》金珍京。李瑞镇领奖时则搞笑地说：「颁奖礼太长，我都累了，快要骂人时却给我颁奖。」金珍京则在台上惊喜宣布怀孕喜讯。此外，跨界演出综艺骚的视帝柳演锡不但凭《只要有空》夺得优秀赏，更凭该节目与刘在石获封最佳拍档。刘在石亦获颁今年首创的AI评选SBS之脸奖。