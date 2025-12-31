Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

MBC演技大赏2025｜徐康俊爆冷首度抡元 姜泰伍与金世正赢最佳CP

更新时间：13:45 2025-12-31 HKT
发布时间：13:45 2025-12-31 HKT

2025年MBC演技大赏颁奖礼昨晚（30日）在首尔MBC媒体中心公共礼堂举行，并由金圣柱和李先彬担任司仪。全晚最高荣誉演技大赏由徐康俊凭剧集《卧底高中》以爆冷姿态夺奖，而《卧底高中》更夺得最佳剧集、迷你剧视后（秦基周）、最佳女配角（金新绿）等4项大奖。

徐康俊攞奖好尴尬

不过昨晚真正的大赢家却是古装爱情剧《月亮在江边流淌》，此剧共夺7项大奖，包括：迷你剧视帝（姜泰伍）、迷你剧视后（金世正）、最佳角色（晋久）、最佳CP（姜泰伍、金世正）、最佳男配角（金南喜）、最佳男新人（李新英）和最佳女新人（洪秀珠）。此外，罗人友（《加州汽车旅馆》）和李先彬（《走到月亮为止》）分别夺得迷你剧部门男、女子优秀演技奖。郑敬淏（《劳模师卢武镇》）和李世荣（《加州汽车旅馆》）则同夺最佳演员奖；李彩玟（《芭妮与哥哥们》）和赵雅兰（《走到月亮为止》），亦与李新英、洪秀珠同夺男女新人奖。

32岁的徐康俊出道13年就获得了大奖，他本人领奖时亦难掩惊讶表情，并坦言：「要我说现在的心情，与其说是高兴，不如说是尴尬。我太惊讶了，也有点不好意思。」他补充道：「拍摄期间，我经常想自己随时可能被替换。没有人知道我会做这份工作多久，但我不想在结束之前被替换。我会更加认真地学习、思考和行动。」

而获封迷你剧视帝的姜泰伍则表示：「这部作品（《月亮在江边流淌》）让我意识到，事隔多年，我依然真切地享受着表演，我要感谢导演让我重新发现了表演的乐趣。」而获颁最佳演员奖的郑敬淏表示：「我平时很少领奖，所以不太能表达我的感激之情，但20多年来，我一直渴望能在这样的舞台上获奖。」同获封最佳演员的李世荣则强忍泪水，激动地说：「能够以演员为生，我真的非常开心给我这份工作感。」

