寻秦记｜林峰孖滕丽名郭羡妮谷票房四出宣传 黄文标被古天乐尊称耶稣

电影《寻秦记》举行首映礼，林峰、滕丽名和郭羡妮表示已度期到内地宣传，林峰指内地全国排片占25%，望有好开始。有传片中还有滕丽名前度郭政鸿参与，阿滕反问︰「有此事吗？」林峰称跟对方熟络，「我也没听过。」阿滕又说以为无份拍，「因要拍《爱·回家之开心速递》难度期，欧瑞伟同样难度期。」

张继聪全力宣传《寻秦记》

郭羡妮笑言有给囡囡看「琴清」剧照，「她还是较喜欢现实中的妈妈。」形容母女关系似朋友。对于当年跟古仔的绯闻也翻hit，郭羡妮妙答：「当传说流传下去。」另外，张继聪称《寻秦记》上映后不需再宣传《金童》。而对于《寻秦记》出盲盒闪卡，十盒占九盒都抽中陈国邦，陈国邦反指︰「我班学生说好难抽中我！」欧瑞伟踢爆樊奕敏买40盒有廿张是林峰，陈国邦有11张，「我只有4张！」最难中是黄文标，「佢得1张！好矜贵。」问黄文标是否被古仔称作「耶稣」？他笑说对方一句说话经已令他招架不住。

相关文章︰寻秦记丨古天乐望打破《破‧地狱》单日票房纪录 到广州谢票首次不在港倒数 宣萱坚拒孖古仔跳唱 : 等下一世

相关文章︰寻秦记｜洪金宝三代同堂现身 孙仔好动踢脚想拍戏 洪天明迁居深圳被投诉