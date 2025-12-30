寻秦记｜洪金宝三代同堂现身 孙仔好动踢脚想拍戏 洪天明迁居深圳被投诉

电影《寻秦记》（30日）在尖沙咀星光大道举行首映礼，担任动作导演的洪金宝三代同堂现身，明言非常开心同3个仔合作，天明、天照做幕前，天祥担任幕后，赞三个又乖又叻仔，搞笑表示︰「不过爸爸更加叻，只系唔够儿子靓仔。」

孙仔模仿洪金宝骂人口吻

洪天明称一路都想父子4人同片拍档，洪金宝形容儿子是次动作表现达到其指标，「有85分！」又指片中演员的动作表现均有惊喜，洪天明直言没料到古生「打得」，洪金宝表示曾与古仔合作，「知佢能力而为佢设计动作。」

问到几兄弟若再合作想拍哪类片种？洪天明并没所谓，洪金宝认为始终要拍动作，笑言全家人谈情说爱「有边个想睇」，指动作片也可谈及父子情。访问期间，洪天明细仔突入，问到是否想三代同堂拍戏？洪金宝笑指孙仔准备好，「但我会呕血！」孙仔也表示想拍戏，即席踢脚显功架，还模仿爷爷骂他的口吻，大骚演技；洪天明笑言连爷爷也不敢骂他，称囝囝好学，爱唱歌也想学演话剧。

洪天明谈到夫妇多在内地工作而迁居深圳，洪金宝慨叹想买东西给孙仔也难，许多东西禁带过关。洪天明明言考虑过几个地方，深圳较方便返港；他再为太太周家蔚平反，指网络传言太多，最紧要做好自己。