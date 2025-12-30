陈康堤拍广告唱作新歌 邀黄伟文填词打造《新人一样》

新生代歌手陈康堤（Constance）联乘麦当劳，首度唱作早餐广告歌及拍摄宣传短片，更有份为广告歌作曲，她因而推出其出道以来第二首广东歌《新人一样》，并邀请黄伟文填词，为元旦日打造更具个性、更有活力的Good Morning。

Constance尝试节奏轻快歌

一向以演唱个性曲风为主的Constance，今次大胆尝试节奏轻快的广东歌，拍摄时她一边唱着节奏轻快的新歌，一边游车河：「开了花洒 笑着脱去旧人 新角色 新宇宙 早餐更吸引。」Constance开心表示：「非常高兴今年有机会以歌声陪伴大家度过这个美好的新一天，与大家一起送旧迎新！」广告短片已于即日起上架，至于由Constance主演的第二弹广告片亦会于1月2日亮相。