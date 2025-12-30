草蜢云顶开骚约定4月红馆见 蔡一杰生病戒口缺席「榴梿小队」

日前在云顶举行「草蜢RE:GRASSHOPPER巡回演唱会2025－马来西亚站」，元旦将至，三子演唱会就像跨年倒数派对般，倾力演出，座无虚席！献唱新歌《老的辣》时，蔡一智（阿智）感性表示：「呢首歌请到Wyman（黄伟文）填词，佢话我哋喺台上经已40年，经历过好多风风雨雨，系越老越辣。」蔡一杰（杰少）续说：「草蜢今年入行40年，一队组合要行40年并不是易事。明年四月就会喺红馆举行我哋40周年全新嘅演唱会，到时大家一定要嚟睇我哋！」全场报以热烈掌声和尖叫声回应。

歌迷欢呼声驱「病魔」

草蜢Encore后，乐迷依然意犹未尽，宠粉的三子加插点唱环节，应乐迷要求献唱《怎么天生不是女人》以及师傅梅艳芳的经典金曲《梦伴》，音乐一响，三子拿起Mic Stand合拍地跳唱，杰少说：「好开心可以唱阿梅嘅歌，全场欢众起晒身一齐跳。谂返起同阿梅一齐周游列国登台，瞇埋眼都识唱、识跳，动作、歌词已经入晒血。」接着，一名男乐迷情深款款点唱《永远爱著你》，获邀上台与草蜢合唱。这位男乐迷原来是唱得之人，一开口即赢尽掌声，非常厉害。阿智笑说：「佢抢咗我支咪嚟唱，估唔到真系几劲！」而巡唱来到尾二站，三子大感不舍，预告推出「RE:GRASSHOPPER」演唱会蓝光碟，让乐迷重温每个精彩时刻，发布会将于1月4日（星期日）于香港的围方举行。

另外，来到盛产榴梿的马来西亚，阿智和苏志威（苏老板）一到埗即品尝D24、猫山王等等不同品种的榴梿，两位吃得津津有味大赞齿颊留香，「榴梿小队」却独欠杰少一人。杰少透露因生病近一星期，为免影响演出必须戒口，他说：「好惊开唔到声，呢几日仲系好唔舒服，今次演出顺利，好开心！歌迷真系劲，连我感冒都可以唱返开把声，多谢你哋！我呢几日忍住唔同人讲嘢，又唔敢饮冻嘢，唔敢食生果，因为唔食得生冷嘢，你哋个个喺度食榴梿，我好想食又唔食得，几忍得口。」

阿智笑说：「马来西亚观众真系好热情，佢哋嘅掌声同尖叫声令你啲病都走埋。」三子大赞马来西亚乐迷「夸啦啦」，深深被他们的热情所打动。