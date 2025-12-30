Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

顺天男家中唱〈Faded〉获250万人浏览 魔音引原创者Alan Walker爆笑留言 热帖冲出香港

影视圈
更新时间：18:00 2025-12-30 HKT
发布时间：18:00 2025-12-30 HKT

近日，社交平台Threads上一则关于「顺天邨歌神」的影片疯传，一名男子在家中忘我高歌挪威DJ Alan Walker的名曲〈Faded〉，因其独特的拍子感和「魔性」的音准，意外引爆网络热议。最令人意想不到的是，事件竟吸引到原创者、国际级知名DJ Alan Walker亲自留言，令帖文瞬间冲出香港，浏览量激增至逾250万。

顺子男子魔音引网民「朝圣」

事源于一名网民在Threads上载了一段影片，画面为顺天的住宅大楼，并配文：「师兄，唱歌唔系问题，但系可唔可以闩窗？」影片中可清晰听到，一名男子正演唱Alan Walker成名作〈Faded〉，唱到歌词「Where are you now?」特别大声，虽然其拍子与音准与原唱Iselin Solheim大相径庭，但其投入程度却是100分，充满感情的「沉浸式」演绎充满喜感，引来大批网民「朝圣」。

帖文发布后，该名「顺天邨歌神」的演唱片段迅速在网上发酵，不少网民留言笑称：「可以整个remix版」、「唱到甩晒beat好笑程度100%」。

相关阅读：MIRROR十一缺一 撑Alan Walker骚

Alan Walker:I'm HERE

该帖文更成功吸引到〈Faded〉的原创者、国际知名DJ Alan Walker本人！其官方认证帐号「alanwalkermusic」在帖文下惊喜留言：「I'm HERE」，更加上一个笑到喊的表情符号，并被楼主置顶。

Alan Walker的现身无疑是为这个热话火上加油，网民反应极度热烈，纷纷表示「引到本尊出嚟回应，好笑程度1000000000%」、「师兄有料，唱到Alan Walker都走岀嚟」、「野生艾伦走路者」，其留言的点赞数更超越原帖，高达10万，在巨星加持下令热帖冲出香港。

相关阅读：TVB台庆2025丨谭俊彦张振朗歌艺被踩：以为估紧歌仔  陈豪有自知之明逃出「魔音大会」？

