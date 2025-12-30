APAN STAR AWARDS 2025｜IU再凭《苦尽柑来遇见你》赢最高荣誉 俊昊威水擸3奖

「2025 APAN STAR AWARDS」昨晚在首尔举行，《苦尽柑来遇见你》赢6奖成大赢家，今年凭借《苦》片入围视后的IU最终捧走最高荣誉的「大赏」，此剧再获得最佳剧集、导演、编剧奖、中篇剧男子优秀演技奖（李濬荣）及青少年童星奖。

服兵役车银优赢「最佳艺人奖」

IU向编剧林恦䞐和导演金元锡感性表示：「如果未来有一天，你的剧本能再次走进我的人生，到那时我一定会展现更成熟的面貌，好好回报这份恩情。虽然导演的完美主义与高标准，坦白说有时确实让我感到吃力，但我很清楚，若不是因为导演那份充满爱意的细腻眼光，我在片场一定会经历更多的迷茫与后悔。导演，我真的非常感谢也十分尊敬你。」俊昊则夺3奖，包括凭《台风商社》摘下中篇剧男子最优秀演技奖、人气奖及全球明星奖。他在致词时表示：「对我个人而言，2025年因为《台风商社》这部作品，度过了一段宛如『台风』般忙碌的时光。」

车珠英则凭《元敬》夺中篇剧女子最优秀演技奖。长篇剧男女最优秀演技奖都来自《拜托老鹰5兄弟！》的安在旭及严志媛。最佳CP由李惠利及郑秀彬凭《善意的竞争》捧走。郑秀彬与振永再夺亚洲明星奖，最佳艺人奖落入正在当兵的车银优手中。