Gin Lee神速4小时内完成录音 跳唱作《ICONIC》由王嘉尔御用K-pop猛人监制兼作曲

日前于乐坛派发的第一张成绩表中大丰收的Gin Lee（李幸倪），推出全新跳唱作品《ICONIC》，更是Gin出年二月杀入红馆的演唱会主题曲，未开骚已经率先为个唱热身。这次新歌由韩国K-pop猛人操刀，找来王嘉尔（Jackson Wang）的御用监制Boytoy作曲兼监制，将Gin Lee的舞台爆炸力再推高几级。

自豪为港增光

Gin指这次录音过程是自己的一次大爆发，「第一次喺韩国录音，上一次《Dum Dum》同Boytoy系隔空合作，今次可以亲身嚟同佢一齐录音。我冇一个概念，唔知道喺韩国录音系一个点样嘅情况，所以系同大家一齐适应呢个鸡同鸭讲嘅环节，期待又紧张嘅。」除此之外，Gin坦言今次录音最大难关是广东话！「因为首歌唔系用广东话思维去写，林宝已经写得好好，但要将所有广东字声调摆入个旋律度，真系要花啲心机。」

广东话的歌词中，亦加上了一段英文歌词，Gin笑说自己女团魂出没，「变女团呀我而家，好似18岁啦啦队𠮶种感觉，我平时听开K-pop同Beyoncé都有呢种元素。呢首算系我第一首咁风格嘅歌，几正㗎！大家可以见到我另外一面。」监制Boytoy亦大赞Gin录音神速，「录得超级快，有吓到！」Gin听到后亦不客气笑住认威，「我为港增光呀！飞到咁远，唔使四个钟搞掂！其实录到后段已经喺度揾嘢做，哈哈！」

歌曲除了是Gin跟歌迷之间的热身密码，同时亦是鼓励大家卸下糖衣包袱，将自己最真、最闪耀的一面尽情爆发。Gin一向柔情又得、火爆亦得，今次便彻底释放她力量型的唱功，一开声已经似集结号，准备带乐迷进入战斗状态。填词人林宝一句「Watch me now, I’m iconic」，将Gin的自信跟霸气写到入骨。