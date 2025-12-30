Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

72岁钟镇涛公开抗老秘诀 投资保健品牌进军北京 大女钟嘉晴任市场部策划

「冻龄男神」钟镇涛（B哥）现年72岁，日前他与女儿钟懿（Blythe）在澳门出席公开活动时，身形挺拔，精神饱满，兼且皮肤紧 实，看来宛若一位四十岁左右的壮年。

群星贺签约

B哥接受媒体访问曾表示，保养方式就是保持运动与维持工作节奏。其实B哥背后还有一样秘密武器，就是他的贤妻范姜素贞。B哥太太范姜近日宣布投资保健品牌，联手合作近三十 年的法国抗衰老教父级专家Dr. Chauchard，在北京成立抗衰老中心，将他们私藏多年的抗老体验与专业方案带给更多人。日前签约仪式众星云集，梁家辉夫妇、曾志伟、邱淑贞夫妇、关之琳、杜德伟夫妇等圈内好友均到场见证，B哥表示：「岁月给我们的不应只是痕迹，也是智慧与活力。能将这份经过时间验证的美好体验分享 给更多人，是件很有意义的事。」B哥大女钟嘉晴任该公司市场部品牌策划。

据悉钟镇涛夫妇自1990年代起便是该团队的长期客 户，被视为维持钟氏夫妻良好状态的重要秘诀。此次投资合作，也源于夫妻与品牌创始人胡晓璃多年的深厚友谊，故决定以投资人身份共同推广这份专业。 

