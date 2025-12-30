钟柔美13岁与男友合照疑流出 亲密照连环爆A0人设崩坏？ 旧同学：当年喺课室又揽又锡

童星出身的「声梦小花」钟柔美（Yumi）日前错手在IG分享被绯闻男友刘展霆（Eden）从后揽实兼亲吻短片，虽然片段被钟柔美秒速删除，不过仍被网民快手储存兼流传，但钟柔美事后强调自己仍是「A0」（没有恋爱经验），与刘展霆是好朋友，当日只是玩游戏输了而接受惩罚，自己较鬼妹仔性格，觉得只是玩游戏没甚么。不过钟柔美的回应惹来外界的质疑，连日来再有不少「蜜照」流出。

钟柔美「A0」进一步受到考验

日前有一张钟柔美被造型师Jansco Wan的啜面相流出，留著一头金色短发、打扮中性的Jansco嘟嘴亲吻钟柔美的侧脸，满面通红的钟柔美则一脸娇俏地伸出舌头兼对著镜头单眼。今日（30日）在Threads疯传钟柔美与四眼男的合照，并标明「2019年，第一任男朋友系学校师兄」，钟柔美的「A0」进一步受到考验。

相关阅读：钟柔美锡面相继续流出 娱圈猛人当刘展霆面咀Yumi场面火辣 背景起底跟MIRROR合作无间

钟柔美与四眼男合照惹来热议

钟柔美与四眼男的合照在Threads流出后，随即惹来网民热议，照片中的钟柔美只有13岁，外貌相当清纯可人，她与四眼男同样清涩，头贴头展现纯真的笑容，看起来相当纯真无邪的一笔。不过有人大爆：「我记得佢当年成日上嚟揾呢位师兄，企喺课室角落头度又揽又锡，PS: 呢位师兄当年系Head Prefect！」、「无错，就系当年嘅Head Prefect。」还有人说：「一定系2019年第一次玩truth or dare输咗影既。」、「以前有好胜gigi 而家有冒险yumi。」、「锡埋都唔系男朋友，呢张相都好难证明系男朋友。」、「吓，又无锡锡面猪，边有拍拖鬼妹仔性格啫，你有无睇佢其他ig post 先。」、「又玩Truth or dare 做咩成日玩？」与此同时，有声称是钟柔美的中学同学向传媒爆料，指钟柔美中学时期已至少拍过4次拖，而这个四眼男正是她其中一个男友，但并不是初恋男友。

钟柔美对于拍拖抱随缘态度

对于拍拖这件事，钟柔美曾表示觉得拍拖在这世代没所谓，是一个成长的经历，由于她从未试过拍拖，只是人生的一个过程，所以抱随缘态度，她肯定地说：「我好清楚自己想要啲乜嘢，我会以工作为主、学业为重，拍拖都系正常生活，冇谂太多，顺其自然。」钟柔美又称与刘展霆暂时系好朋友，大家在了解中：「我同Eden由《青春本我》识到而家好friend，真系太friend死党咁样。我冇谂过大家会有咁大回响，希望大家唔好误会啦。𠮶张相系Christmas party玩真心话大冒险，我输咗需要接受惩罚，玩㗎咋。」

相关阅读：《声梦》小花钟柔美3年地下情曝光？「揽啜片」意外流出A0形象破灭 男友从后环抱甜到漏