戴祖仪被「小鲜肉」喂食棒棒糖 感情事宁缺莫滥 何依婷大赞老公厨艺好

戴祖仪和何依婷出席TVB节目《寻欢作乐的姐姐》记者会时一同受访，问到戴祖仪在节目被「小鲜肉」喂食棒棒糖，她笑言事情来得太突然并不知当时怎样发生，戴祖仪又笑说为拍节目中教骑马场面，事前和一名百万网红学骑马，但自己「用完即弃」，拍完后无再联络对方，又谓自己私生活保守，不过天气冻想要找个人拥抱，但对感情事宁缺莫滥。

首次见识二头肌

已是人妻的何依婷指自己今次是主力食，甚少跟小鲜肉互动，不过就有赤裸上身的小鲜肉为她烤牛肉和喂食，问到感觉如何？她笑言觉得他们可以着返件衫先，又坦言首次见识到二头肌。何依婷指老公平时都有为她下厨，笑言老公有着衫，更大赞喜爱烹饪的老公厨艺好。



