MIRROR「生日群组」齐人补祝Jer牛一 误写歌名获𧶽新朵「傻阑」

影视圈
更新时间：19:45 2025-12-29 HKT
发布时间：19:45 2025-12-29 HKT

MIRROR成员柳应廷 (Jer ) 上月(20日) 迎来33岁生日，不过当日他在工作中渡过，相隔一个多月，昨晚「生日群组」成员卢瀚霆（Anson Lo）﹑吕爵安（Edan）﹑李骏杰（Jeremy）和邱士缙（Stanley）就为Jer补祝生日，更为寿星仔起了一个「新朵」。

合唱爆笑生日歌

Jer早前因将Moon Tang的歌曲《夜阑人静》误写成「夜X人静」的粗口字引发趣事，立即被身边好友开玩笑称为「傻阑」。昨日，「生日群组」成员齐脚现身为Jer 补祝生日，Edan在社交网分享与Jer庆祝生日的合照及片段，见他们以素颜上阵，并以纸巾代替生日牌，写上「傻阑生日快乐」，更一同唱英文生日歌，当中更搞笑地唱出"Happy Birthday to 傻阑"时，五子都忍不住爆笑，Edan写道：「补祝Jer(傻阑)(Mirror)生日快乐。」陈蕾即留言谓：「笑出声」；而Jer 亦有上载相片，并写道：「迟来的…多谢大家」。

