何沛珈开腔谈前度阮浩棕认已单身X个月 7字回应「被分手」  《东周刊》独家爆2年情玩完

《东周刊》最近独家爆「东张女神」何沛珈与「星三代」阮浩棕分手，结束两年地下情，而分手的导火线除了因聚少离多外，更有传是TVB严格执行「禁爱令」，不准旗下花旦小生将恋情浮面，对于结束两年情，两人先后以短讯回复《星岛头条》，均统一表示：「我哋依然系好朋友。」

何沛珈已单身半年

今日（29 日）何沛珈到尖沙咀出席TVB节目《寻欢作乐的姐姐》记者会时，何沛珈承认现在感情状况是单身，「我谂大家可能最关心的就系我同（阮）浩宗嘅事，我哋依然系好朋友，而家我嘅感情状况系单身。」至于是否因有传是TVB「禁爱令」所致，她说：「无论公司也好，我们自己也好，都是想专注事业的。从来都不是别人给压力我们，反而是我们会给压力自己，总之就是要专注自己的工作。」至于已单身多久？她就表示是6个月内的事，现跟阮浩棕仍有联络，两人依然是好朋友，又指因是事业冲刺期，所以想专注在事业方面，问到是否她提出分手？她说：「我哋两个都有保持沟通，而家仲有联络。」

何沛珈去散心因赢机票

至于早前是否因分手去曼谷散心？何沛珈指是因台庆赢了二十套机票关系，她笑指因有限期，还试过问监制是否可以去当地开节目，自己可赞助机票，问到是还需不需要去散心，她指有时间就会去，建议她送一套予甩拖的陈庭欣，何沛珈指见到对方的旅游照都是去马尔代夫，自己很羡慕，至于是否会送给阮浩棕？她指欢迎任何想去曼谷散心的朋友找自己。

何沛珈回应「被分手」问题

至于是否已准备好迎接新恋情？何沛珈指因稍后有其他工作，所以现在还是想先专注做好自己，更透露报了一些课程进修如英文、戏剧班等增值自己，平常也会去做健身，她指工作以外，自己也有很多空余的时间，所以想尽量找多些事情给自己做，至于是否已经收拾好心情？何沛珈指平日去做运动时也会很颓，「做运动个样都系不收边幅，又唔化妆，一起身就冲出去，平时除非要上镜，否则都系Hea啲。」提到她的心情似乎已平伏，何沛珈指我自己已是成年人，有困难或磨练也好，自己去消化，再问是否被分手？她说：「我哋一路有沟通！」但当问到两人拍拖多久？她即尴尬表示「唔好问！」

何沛珈新节目着比坚尼

对于今次拍摄的新节目，何沛珈指节目中有被小鲜肉公主抱，也有被喂生果及有只穿着围裙裸露上身的男士煮嘢食，亦会着上比坚尼与男士有身体接触，又笑言自己已是姐姐级，不会很怕丑会大方完成，而她指节目中也有跟何依婷倾感情方面的问题，例如理想对象及婚姻生活等，问到拍摄时她的感情状况？她指拍摄时已过去，不要再问。

