陈庭欣分手｜杨振源曾带金发女上船 女方被指常忍气吞声  拍拖8年变富贵曾跟翟威廉拍拖5年

前香港小姐冠军陈庭欣（Toby）今日（29日）出席活动时，亲口证实与拍拖8年、坐拥10亿身家的彩丰行老板杨振源（Benny）已分手两、三个月。她表示两人是和平分手，不涉及第三者，现在仍然是朋友，为这段备受瞩目的恋情画上句号。

陈庭欣拍拖后曾进驻九肚山豪宅

自2018年与杨振源公开恋情后，陈庭欣的生活亦越见富贵，备受外界关注。她由公屋单位，成功进驻男友位于沙田九肚山的豪宅，其后再迁往九龙站天玺的爱巢。陈庭欣亦不时在社交媒体上分享奢华生活，大晒名牌手袋，衣食住行尽显「老板娘」气派，并经常为男友的生意站台。

陈庭欣多年来屡传婚讯

陈庭欣由约2019年开始，就被传将会嫁杨振源，当年陈庭欣曾表示：「有好多人恭喜我，但大家搞错。」她当时已笑言习惯被传婚讯，所以不感到惊讶。事实上，二人拍拖后经常高调放闪，2019年Benny更投资1,200万给陈庭欣开设健身中心，但两人感情曾现暗涌，杨振源曾同其他人传绯闻，甚至跟陈庭欣好友阿Yu有染。

杨振源曾被拍得带金发女出海

2022年，有杂志拍到杨振源和一名金发女子结伴出海，双方玩得甚为愉快并被指穿上情侣装，当时陈庭欣就表示该名女子，亦指「识同唔识都好普通」、「朋友唔系男就系女」力撑杨振源。

陈庭欣一直忍气吞声？

但对外陈庭欣一直深信杨振源不会出轨，并于IG上载合照放闪，证明其正印地位好稳阵。另外陈庭欣亦曾讲过自己不太喜欢小朋友，再加上杨振源曾离婚的关系，故此没有尽快结婚的打算。当时有知情人士指，陈庭欣对杨振源十分着紧，就算男友被揭花弗，亦只好忍气吞声。

陈庭欣早前指寄情工作

近月来，两人鲜有公开合体。在杨振源的生日派对上，只有家人、朋友及同事为他庆祝，身为女友的陈庭欣却不见踪影。而在刚过去的圣诞节，陈庭欣亦未有与男友一同庆祝，反而与好友张彦博等人度过，神情略显落寞，而早前被问到婚事，陈庭欣更曾表示：「结婚暂时唔喺我人生top 5入面住」，暂时会专注于工作，原来二人当时已经分手。

陈庭欣情史丰富

陈庭欣和杨振源拍拖前情史丰富，有传他参选港姐时，曾迷倒赞助商之一的康泰旅行社太子黄进达，出道后陈庭欣又曾与黎诺懿在赤柱跟约会2小时，但事后却坚称二人只是朋友。到2011年，陈庭欣和香港先生翟威廉传出绯闻，但陈庭欣却没有承认，到两人分手后翟威廉才承认两人曾拍拖5年。2017年陈庭欣被拍得与夏文汐表弟，以及杨恭如旧爱大律师唐伟伦出双入对，但陈庭欣都加以否认。

