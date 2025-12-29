原来视咁的丨电影《寻秦记》印证TVB对影视圈默默贡献

讲到近日网络热爆话题，非古仔古天乐、林峰主演，大除夕上映的电影《寻秦记》莫属。笔者的社交网站，三朝五日就收到当年电视版《寻秦记》的短片。据报道该片首日预售场次有机会打破《破．地狱》的纪录，有网友形容排片场次「密过巴士班次」。今次古仔、林峰、宣萱、滕丽名、欧瑞伟等原班人马重聚，社交平台频频重现当年经典片段。有赖TVB大方借出昔日片段，让观众重温青涩的古仔与稚嫩的林峰，勾起一代人的回忆。这场跨越二十余年的银幕之约，不仅是情怀兑现，更映照出TVB作为电视机构，为整个影视圈默默耕耘的成就。

林峰相隔24年再演嬴政一角明显成熟不少，而且更有戏味。

《寻秦记》是古天乐在TVB的其中一部代表作。

TVB对影视圈的贡献，可体现于其「造星工场」对培育人才的坚持。艺员训练班自创办以来，不断为华语影视圈造星，培育无数优质人才，电影版《寻秦记》正是最好的体验。当年古仔凭TVB剧集崭露头角，《寻秦记》为他第二度夺得「本年度我最喜爱电视男角色」奖，凭此他闯入电影圈大展拳脚，成就今日的「古老板」。当年此剧大胆起用新人林峰，他在电影《九龙城寨之围城》的成功，印证TVB独具慧眼，在栽培新人不遗余力。从周润发、刘德华、梁朝伟等影坛巨星，到杜琪峰、关锦鹏等知名导演，无数从TVB出来的创作者撑起华语影视圈半壁江山。

将剧集延伸至影圈

TVB不单成就海量影坛巨星，亦将剧集延伸至影圈。除《寻秦记》这部被誉为穿越剧鼻祖的经典外，细数还有以卧底为题材的《使徒行者》系列，从收视冠军升华到票房口碑双赢的电影；《冲上云霄》将航空题材配以励志与温情搬上银幕；接下来的有《Laughing哥之变节》及《Laughing哥之潜罪犯》系列；《十月初五的月光》、《劲抽福禄寿》等，均是由TVB成功的剧集、综艺转化而成。

《使徒行者》是另一套由剧集变成电影的作品，佘诗曼演的钉姐不论电视或电影都有份参演。

「熊尚善」滕丽名在电影版《寻秦记》中继续饰演善柔。

此外，电影版《寻秦记》参演的艺人中，不少仍为TVB效力，这份联系见证于《爱．回家之开心速递》中观众熟悉的「熊尚善」滕丽名及「舅父」欧瑞伟。他们当年在电视版《寻秦记》饰演的善柔、陶管家将再度在大银幕亮相，成为唤醒观众记忆的关键，为电影注入情怀。所以不少宣传用的重温片段，都见到二人身影，引发网友热烈讨论。而TVB为娱乐圈的贡献亦尽在不言中。