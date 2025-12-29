翁子光藉《金多宝》唤起港人共鸣 钟雪莹大感刺激：好似发新年财

曾执导《踏血寻梅》及《爸爸》等备受赞誉作品的导演翁子光，即将推出其首部新春贺岁喜剧电影《金多宝》，伙拍《爸爸》监制孙霏，汇聚金像级豪华阵容包括金燕玲、钟雪莹、MIRROR成员吕爵安（Edan）、李尚正、杨诗敏（虾头）等实力阵容主演，更事先张扬邀得影帝许冠文及影后鲍起静惊喜助阵。

故事笑中有泪

今次故事围绕金燕玲一家人买金多宝的奇情经历，故事笑中有泪，身兼导演及编剧的翁子光表示：「很怀念从小跟父亲和弟弟一起去电影院看贺岁片的时光，也一直在想今天的香港需要一部怎样的贺岁电影，也许香港一些失去了的价值，失去了的情怀，还有失去了纯粹的快乐，都是怎样失去的，为甚么对我们来说是那么重要，又如何能一点点的找回来。」至于第一次挑战喜剧题材，翁子光强调这是一部自然而生的电影：「希望分享我藏在心中一个已经很久、想要献给我几年前去世的嫲嫲的故事，我没有刻意想甚么喜剧或正剧，我相信大部分家庭都是过着有笑有泪的日子，所以找了我最喜欢的几个演员，为大家带来这部令大家入场轻松，散场感到温暖的电影。」

钟雪莹施展影后级演技

此外，电影公司今日发放的首波预告中，尽见去年凭《看我今天怎么说》获封金马影后的钟雪莹施展浑身解数，今次挑战贺岁喜剧的她施展影后级演技，短短半分钟内情绪大转换，一时紧张一时兴奋，更感动到紧抱戏中屋企人！回想拍摄六合彩开彩的重要群戏，钟雪莹大感刺激：「新年最开心就系一家大细一齐，戏入面有笑有泪，好似发新年财咁刺激！同一班厉害嘅演员合作，我终于明白了『大放笑弹』的真正意义！」



《金多宝》故事讲述每期六合彩，金梅娣（金燕玲 饰）都托孙女林天晴（钟雪莹 饰）用同一组幸运数字投注，长达十多年之久。惟天意弄人，在农历新年新春「金多宝」这一期，天晴因故未能下注，这组幸运数字竟开出了奖金高达8888万的头奖。天晴不忍戳破嫲嫲的美梦，向片场同事黎祖谦（吕爵安 饰）借来本来用作电影拍摄的别墅，谎称是以中奖奖金购买。天晴一家，父亲林肯（李尚正 饰）、母亲唐文珊（杨诗敏 饰）和弟弟林天蓝（李铠霖饰）与嫲嫲搬进别墅，朝夕相处。一家人原本疏离的关系因此逐渐回暖。然而，一场意外最终揭穿了这场善意的「别墅谎言」……

