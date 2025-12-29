原来视咁的丨36岁陈颖诗公然向周国丰算帐 《新秀》冠军何晶晶重踏舞台赢尽好评

《中年好声音4》共设香港、大湾区、新马、美加澳及TVB艺人5大赛区，评审为肥妈、周国丰、张佳添、海儿及谷娅溦。赛制方面增设「盲选」，参赛者只能以「歌声」吸引评审揿灯，获得0-1灯的参赛者立即被淘汰，2-4灯选手入等候区等待翻盘机会，5灯选手将可直接晋级。昨晚播出的第6集继续是香港赛区的进程，并再诞生3名5灯选手，换言之香港赛区暂时共出炉了6位5灯选手。

陈颖诗演唱《I Will always love you》中气十足。

当陈颖诗公开话周国丰是她的阴影时，全场即刻起哄，周国丰样子劲搞笑。

昨晚一集焦点相当多，除了有大量唱得之人、还有感人励志参赛者小故事；周国丰、张佳添连环爆金句，以及海儿投入表情包及黑丝美腿。另一特别之处，是竟然有参赛者公然找周国丰「算帐」！演唱《I Will Always Love You》的36岁陈颖诗，凭借巨肺及靓声折服评审们，她分享唱后感时，笑言自己对该首歌曲有阴影，并将矛头直指周国丰：「我二十几年冇参加歌唱比赛，跟住我今年玩嘅第一个歌唱比赛，就系周国丰老师做评判，当时我都系唱呢只歌，佢同我讲话拣错歌。」陈颖诗说时，依然忍不住喊到要抹眼泪，证明心理阴影面积确实很大，她更坦言：「我已经谂紧周国丰老师唔会揿灯。」

陈颖诗分享「阴影小故事」时讲到忍不住喊，婉婉即在旁安慰。

肥妈都好支持陈颖诗，齐齐寸爆周国丰。

周国丰出名是「手紧王」，肥妈听毕即力撑颖诗：「呢首歌系难度歌，但doesn't mean唔啱你唱咯！周国丰老师唔畀灯好出奇咩，你问吓啲观众。」张佳添亦加入「吐槽」周国丰：「首先我要为你唔听周国丰嘅说话，偏偏要拣呢首歌喺呢个台上再唱一次而鼓掌。」而备受千夫所指的周国丰，连环露出「惭愧」、「尴尬」及「以笑遮丑」等搞笑表情。

曾击败郑俊弘

另一焦点参赛者，是42岁家庭主妇何晶晶，她演唱《女神》！原来晶晶在2001年《全球华人新秀歌唱大赛》香港区选拔赛中，击败了郑俊弘赢得「金咪大奖」（冠军），及后因种种原因转战配音，直至数年前再转做全职妈咪。晶晶透露是在两名囝囝的鼓励下决定参赛，并忍泪感叹踏足今次舞台感觉「既熟悉又陌生」。晶晶今次重返歌唱舞台表现依然出色，更因一下顺滑动听的高音，吸引了张佳添、谷娅溦及海儿同时揿灯。张佳添称：「你嘅感情系帮到你嘅，令我觉得你唱歌好有内心嘅思想、好有感觉。同埋佢一升key，我哋大家就嚟啦一齐揿灯，因为你带动到我哋。」周国丰亦赞：「你好懂得声音运用，你好入咪，你把声令人听得好舒服。」

何晶晶在2001年《全球华人新秀歌唱大赛》香港区选拔赛中击败了郑俊弘赢得「金咪大奖」（冠军），表现令人期待。

晶晶因为一个高音，令到三位评审同时揿灯。