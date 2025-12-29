前亚视主播缪美诗女儿暴风式成长 举家回流加国罕返港：感觉越来越不一样

现年50岁的前亚视新闻主播缪美诗（Rachel），在2004年离开亚视主播枱，曾一度投身企业传讯工作，之后更开设公关公司，其后缪美诗在2010年结婚，婚后育有两个女儿，分别是大女Charley和细女Lois，直到2022年6月，她与丈夫Vincent举家回流温哥华生活。原来最近趁着圣诞长假期，缪美诗带着两女儿回港渡岁，13岁大女暴风式成长，跟妈咪一样高。

缪美诗大女跟妈咪一样高

近日缪美诗在facebook分享与两女儿的合照，照片上写着有「Home Sweet Home」的字句，她写道：「回家总是暖心的，尽管感觉越来越不一样，我仍然爱我甜蜜的家。」从相片可见大女Charley已长得跟妈咪一样高，细女Lois的高度亦已妈咪耳朵位置，两姊妹的笑容亦十分甜美，不少网民除了向缪美诗送上祝福之外，还留言大讃她的女儿靓女：「阿缪 你两位千金growth very pretty up 新年快乐 happy new year」。对于有网民被问她何时重返新闻主播枱时，她亦回应：「我离开新闻行业20年了！现从事亲子教练工作。」

相关阅读：前亚视主播移居加国三年力数多宗罪！为一事当众激动爆喊：有自由无责任

缪美诗转行做导师

缪美诗早年已于美国取得家长效能训练（P.E.T.）认证导师资格，不时在网上分享教小朋友的心得，提到与女儿相处之道时，她表示加拿大教育是「自生自灭」的理念：「任何人都要自己把握机会，你想参加朗诵比赛，就要自己举手，没有老师会加班训练你。家长跟孩子关系犹如阴阳，你越放手，小朋友越积极，如果父母甚么都管子女，只会变成『皇帝唔急，太监急』」 她还表示当年生完大女之后，令才明白要令小孩开心，首先自己要开心的道理：「要成为一个快乐嘅妈咪，妈咪系屋企嘅灵魂，我哋要有自我价值同成功感。」

相关阅读：前亚视主播缪美诗近照曝光！「入五」无碍逆龄生长 回流加国让两女「自生自灭」