万千星辉颁奖典礼2025丨叶蒨文有望夺飞跃女艺员 「岛大女神」变曾展望女友 单亲家庭成长选美入行

影视圈
更新时间：20:00 2026-01-02 HKT
发布时间：20:00 2026-01-02 HKT

万千星辉颁奖典礼2025／叶蒨文／飞跃进步女艺员｜香港电视广播有限公司（TVB）年度盛事《 万千星辉颁奖典礼2025》，定于2026年1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。叶蒨文获提名《万千星辉颁奖典礼2025》「飞跃进步女艺员」，叶蒨文今年凭《夺命提示》及综艺节目《女神配对计划》、主持《2025香港小姐竞选决赛》等的亮眼表现，以及与GM曾展望拍拖而成为话题人物，被外界视为得奖大热门。 

TVB颁奖礼2025丨叶蒨文凭《爱回家》入屋

现年33岁的叶蒨文，其演艺之路并非一帆风顺。她于2016年参选香港小姐，虽然最终落选，但亮丽外型让她获得无线电视的合约，并入读演艺进修班，正式踏入娱乐圈。初期，叶蒨文的演艺事业发展未如理想，曾面临开工不足、收入不稳的困境，甚至户口仅剩下两位数，但她依然坚持追梦。最终，她凭借在《爱·回家之开心速递》中饰演「岛大女神」Candy一角成功「入屋」，大获观众喜爱。 

TVB颁奖礼2025丨叶蒨文凭是名校学霸

除了甜美外貌，叶蒨文更是一名不折不扣的「学霸」。她中学毕业于香港传统名校嘉诺撒圣心书院，其后远赴英国深造，先于剑桥视觉与表演艺术学校修读艺术设计，再于著名的京士顿大学（Kingston University）取得服装设计系学士学位。此外，多才多艺的她更考获北京舞蹈学院中国舞12级资格，并曾加入剑桥大学的人声合唱团，可谓动静皆宜。

TVB颁奖礼2025丨叶蒨文单亲家庭成长

叶蒨文在单亲家庭长大，与母亲感情非常深厚。虽然入行初期收入微薄，但她从不让母亲担心，更视母亲为人生榜样。她曾在访问中表示，母亲是位女强人，独力抚养三名子女，自己也希望能像母亲一样叻。

TVB颁奖礼2025丨叶蒨文与曾展望恋情受关注

感情方面，叶蒨文今年自爆结束了长达六年的恋情，回复单身大半年便参加TVB恋爱真人骚《女神配对计划》积极找男友。在节目中，她与曾展望（GM）成功配对，擦出爱火花。节目结束后，两人公开承认恋情，并经常在IG上甜蜜互动，更不时以情侣姿势接工作，事业爱情两得意。 

