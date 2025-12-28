全民造星VI丨Ian想ANSONBEAN到场观战 Yip有女友陈苇璇给意见 丘蓝获ROVER助阵拉票 Jacky Fan再推单曲否认造势

《全民造星VI》10强的Ian与Yip齐齐受访，身为《全民造星III》季军ANSONBEAN弟弟的Ian，表示已为总决赛表演准备了6、7成，会跳唱及Rap突破自己，坦言知道哥哥忙，但也想对方可以来欣赏他的总决赛表演，不过哥哥自99强已是「放生式」指导他，著他享受表演，今日得到父母撑场，问父母对他有信心？望突破哥哥成绩做冠军？他笑言未听闻父母有这讲法，认为11强都有自己优秀地方，也多谢大家视他为大热门。

Yip称Ian是跳唱前辈

至于Yip身为跳舞老师，他在台上预告会跳舞及唱少少歌，问凭跳舞取胜？他笑言不敢想，因为跳舞有资历，但跳唱是比赛开始才半年，已不及Ian跳唱了几年是前辈，自只是新手。Yip表示总决赛有信心做到代表自己的表演，问女友陈苇璇给意见吗？Yip指女友有很多意见，「都是比较细节方面，女生心较细心，当晚她也会去，做返女朋友会做的事。」

丘蓝Jacky Fan齐撑自弹自唱不输蚀

而丘蓝则与Jacky Fan一起受访，二人同样在台上自弹自唱，他们都认为自弹自唱不比跳唱输蚀，有信心可以压台，也要多谢粉丝支持，因在节目看著他们奋斗而连结起来。丘蓝闻前获ROVER助阵拉票，他指与希晋是朋友，对方邀他一起Busking，可以表演也顺道拉票，开心ROVER的粉丝也喜欢他。至于Jacky则于决赛前再推单曲，本身已是歌手的他否认为总决赛造势而出歌，只是年底才有时间出，也不觉得自己早出道有优势，「出道只是有派过歌上电台，都只是发Email的事，只是比他们发多了Email。」他指自己也想有知名度，不觉得抢了大家的出道机会，自己则平常心面对，比赛时目标是10强，自己已达成目标。