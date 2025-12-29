金像「最佳男配角」12岁儿被封语言天才 精通中英法语拥大将之风 最新容貌曝光倒模爸爸

现年42岁的应采儿与年长16年、曾夺香港电影金像奖最佳男配角的陈小春结婚15年，婚后育有两个儿子，分别是已升读中学的12岁大仔陈昊廷（前名陈胤捷；Jasper），和今年5岁的细仔Hoho，一家四口生活美满。近日应采儿在其IG分享了一张充满节日气氛的家庭照片，两兄弟的新容貌曝光，引来不少网民网热议。

大仔Jasper跟爸爸一个饼印

当年只有4岁的Jasper跟着爸爸陈小春参加内地综艺节目《爸爸去哪儿5》，节目中他表现出乖巧，深受网民喜爱。转眼间Jasper已12岁，口才还相当了得，去年就以全英文演讲足足9分16秒，已经成为网民热话，而Jasper上个月还担任校园颁奖礼司仪，本身精通中、英、粤语的他，这次更在台上更讲了一段法语，其淡定的表现，更被网民大赞优秀，称他为语言天才。相隔一个月，应采儿再次分享一家四口的合照，相中Jasper的样子长大了，脸部轮廓分明，笑容带点含蓄，少了以前天真的稚气，身材瘦削，脚掌亦大了不少，Jasper看起来明显比之前长高了，已变成大男孩的模样，网民笑指陈小春的基因强大，Jasper长得越来越似爸爸陈小春。

应采儿细仔被误是女生

而他们的5岁细仔Hoho，至今作留着一头长发，长相精致清秀，笑起来有点像女孩子，坐在妈咪应采儿身旁，不少网民都误以为Hoho是女孩子，留言指Hoho是女生面相：「放大图片好像妹妹长的也像爸爸」、「妹妹怎么也像爸爸，不能像貌美的妈妈嘛」。对于细仔Hoho被指似女生，有传应采儿是故意为儿子留长头发，是为了日后捐给患病的儿童，非常有意义。

