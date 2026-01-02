万千星辉颁奖典礼2025丨GM曾展望争飞跃男艺员 克服过度活跃症与丧父之痛 与女友叶蒨文拍住上

万千星辉颁奖典礼2025／GM曾展望／飞跃进步男艺员｜香港电视广播有限公司（TVB）年度盛事《 万千星辉颁奖典礼2025》，定于2026年1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。曾展望（GM）获提名《万千星辉颁奖典礼2025》「飞跃进步男艺员」，他近年人气急升，事业爱情两得意。从《#后生仔倾吓偈》的腼腆青年，到《爱·回家之开心速递》的「Mike」，再到《女神配对计划》成功追到女神叶蒨文（Sophie），曾展望星途与恋情均备受瞩目。

TVB颁奖礼2025丨曾展望理大学霸拥道士资格

现年28岁的曾展望，在美国洛杉矶出生，3岁随家人移居香港。他毕业于香港理工大学会计系，是名副其实的学霸。然而，他的人生轨迹并未按传统会计师的道路前进。一次机缘巧合，他在街头接受TVB节目《#后生仔倾吓偈》访问，半年后竟获邀加入节目，误打误撞下踏入演艺圈。此外，曾展望还拥有七品道士的资格，他因陪伴朋友驱鬼而对道教产生兴趣，曾远赴江西龙虎山天师府授箓，考获道士资格，可谓多才多艺。

TVB颁奖礼2025丨曾展望拍《爱回家》入屋

曾展望的演艺生涯始于《#后生仔倾吓偈》，其后加入《爱·回家之开心速递》饰演「Mike」一角成功入屋。他亦参演过《青春不要脸》、《金宵大厦2》等多部剧集，并主持《Mayanne小喇叭》等节目作多方面发展。

TVB颁奖礼2025丨曾展望与叶蒨文拍拖

今年曾展望迎来事业的丰收期，除了获提名「飞跃进步男艺员」外，与叶蒨文谱出恋曲亦成为大众热话。曾展望与叶蒨文在恋爱真人骚《女神配对计划》中成功配对，由《爱·回家之开心速递》的萤幕情侣发展成真正恋人。二人情根早种，曾展望曾因心情低落获叶蒨文送上爱心咖啡而心生好感。曾展望在《女神配对计划》中勇敢表白：「我好少咁主动，因为我怕瘀，不过我更加唔想你畀人追咗，所以我过嚟追你，畀个机会我哋试吓。」最终打动芳心。曾展望与叶蒨文公开恋情后，经常以情侣档姿态出席活动，在IG大方放闪，深受网民喜爱。

TVB颁奖礼2025丨曾展望克服过度活跃症

曾展望阳光开朗的形象深入民心，但在他灿烂笑容的背后，却隐藏著一段充满挑战的成长经历。曾展望童年时期确诊患上过度活跃症（ADHD），以及16岁时经历丧父之痛，都为他的人生留下深刻的印记。他曾在访问中透露，自己小时候患有过度活跃症，无法专注超过十秒。他的「顽皮事迹」多不胜数，例如曾在上课时无故站起来与同学玩捉迷藏，甚至跳烂了家中三张梳化。当时，他的母亲只觉得他比一般小朋友活泼，并未察觉到问题的严重性。曾展望忆述，他曾尝试服用药物治疗，但因服药后感到情绪压抑，只服用了一个月便停药，改为透过运动和阅读来帮助自己平静下来。

TVB颁奖礼2025丨曾展望16岁丧父

在曾展望16岁那年，他的父亲因急病离世，这对他造成了沉重的打击，他自此与母亲及妹妹相依为命。为了追寻演艺梦，曾展望在大学毕业后选择加入娱乐圈，但入行初期收入不稳，难以定时给予家用，令他深感愧疚。曾展望曾在访问中坦言：「觉得自己对唔住妈咪！」尽管如此，他的母亲一直给予他极大的自由度去追梦。曾展望曾向母亲承诺，如果在28岁前仍未有成绩便会考虑转行。幸运的是，他在28岁前凭借恋爱真人骚《女神配对计划》人气急升，事业终见起色。