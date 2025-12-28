全民造星VI丨Teller成第11人令网民质疑票选方式 准备时间跟10强有差距成最大挑战 Gin Lee自嘲「食柠檬」爆学员唔敢请教

ViuTV音乐选秀节目《全民造星VI》今日在将军澳举行11强记者会，10强的Kirs、Gordon、小鸡、Dave、丘蓝、Jacky Fan、Ian、DaiMa、Yip及Bosco逐一现身表演及拉票，并齐齐跳唱《前传》，最后则公布第11强为早前一度出局的Teller，将加入参与1月4日的总决赛。

Teller以27%出线

《造星6》今季加入入第11人网上投票活动，在Teller被淘汰加入名单前，由Kai Cheung、三金、TUZERO等领先，但自22日Teller加入，整个走势由Teller以20.5%领先，之后未再公布各人得票率，令网民质疑票选方式有变，而节目今日宣布11人位置是Teller，最终以27%出线，ViuTV方面表示，会再公布各人走势。而Teller以第11人之姿回归，他表示很惊喜，很感谢网上的大家支持他，没想过会得到高票数，也因此信心大增。问何时才知结果？他想了想表示昨晚才知道，坦言要今日起准备4日晚的表演有时间上问题，要努力追上与10强的3星期准备时间差距，是最大的挑战，但相信有good vibe，可以做出好的表现，会全力准备力争冠军。

李幸倪感觉似家长出席毕业礼

李幸倪（Gin Lee）以导师身份参与《全民造星VI》，她表示11强当中有8位出自她的队伍，坦言11强个个都钟意，今日出席记者会感觉好似家长出席毕业典礼，感到很安慰，99强时亦在同一地方开记者会，见证到大家经历很多，亦已焕然一新。

谈到11强由Teller回归，Gin Lee指对方很值得，也替他开心，「其实我也有去韩国探他们班及一起食饭，当时已知他被Foul，他说已经无悔了，令我很有印象，他的回归也令比比赛更多元化，因为他代表了Beatbox，相信总决赛会更圆满精彩。」问到11强可有改进的地方？她笑言已很完美了，很期待大家当晚表现，「我有主动叫大家可以问我，因知道他们比较怕丑，都想令他们知道我会陪大家作战到底，但结果只有几个人有回复我。我食柠檬不紧要，今日他们有说因表演未够好，所以不敢给我看。（劳气？）我不劳气，对他们好有信心，很想陪住他们，见到他们表演时都不紧张，经过大半年，都已是成熟的表演者。」