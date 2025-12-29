Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

61岁「绿叶王」被指面部发黑恐健康响警号 亲自回应「黑面」真相非患糖尿病

影视圈
更新时间：13:00 2025-12-29 HKT
发布时间：13:00 2025-12-29 HKT

现年61岁的林雪体型越来越涨，早前现身出席电影首映时，被网民发现面上的有一挞挞的大黑斑，左边面的一挞更延至左眼皮位置，目测有约5至8厘米大，不禁令人担心他的健康状况，甚至有网民猜测他是患上因糖尿病而引发「黑色棘皮症」。

林雪亲解「黑面」之谜

林雪日前在小红书上分享了一条影片，亲解面上「大黑斑」之谜，影片的林雪坐在疑似美容院的床上，他解释表示：「粉丝你哋成日话我、关心我，话我身体有问题，多谢你哋关心！其实我喺度做紧医美，所以佢起焦，𠮶次出席发布会嘅时候，大家见到，可能佢起紧焦。OK！我多谢大家关心，我会整到靓靓仔，然后出嚟见你哋，好冇？多谢晒！」

相曀阅读：林雪债务缠身欠「百亿巨债」？ 激动爆粗怒斥：我大X把钱！

林雪被劝要减肥

而林雪在影片尾段，就上载了一张躺在床上、脸上敷着面膜的照片，右口举起V字手势，摆出一副十分享受的样子。影片一出，即引来不少网民留言关心林雪的健康状况：「要减肥了，我还想多看你几年」、「减肥啦，肥得滞」、「林总，要注意健康，肚子太大了」、「做医美冇用，你要减肥，做运动调整饮食」等，另有网民笑言没有爆粗的林雪是假的：「这是假的肥雪，没有爆粗口」。

相曀阅读：港产片「绿叶天王」令人心酸  身体严重受伤挨痛开工  向导演90度鞠躬：请再找我

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
22小时前
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
生活百科
2025-12-28 10:30 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
20小时前
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路 港女术后满地血迹极吓人
05:50
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路　港女术后满地血迹极吓人
申诉热话
6小时前
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅
2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅
社会
7小时前
2025回顾丨20对娱圈情侣结婚 胡定欣、小仪出嫁全城狂贺 陈伟霆、金钟国突爆婚讯
2025回顾丨20对娱圈情侣结婚 胡定欣、小仪出嫁全城狂贺 陈伟霆、金钟国突爆婚讯
影视圈
5小时前