61岁「绿叶王」被指面部发黑恐健康响警号 亲自回应「黑面」真相非患糖尿病
更新时间：13:00 2025-12-29 HKT
发布时间：13:00 2025-12-29 HKT
发布时间：13:00 2025-12-29 HKT
现年61岁的林雪体型越来越涨，早前现身出席电影首映时，被网民发现面上的有一挞挞的大黑斑，左边面的一挞更延至左眼皮位置，目测有约5至8厘米大，不禁令人担心他的健康状况，甚至有网民猜测他是患上因糖尿病而引发「黑色棘皮症」。
林雪亲解「黑面」之谜
林雪日前在小红书上分享了一条影片，亲解面上「大黑斑」之谜，影片的林雪坐在疑似美容院的床上，他解释表示：「粉丝你哋成日话我、关心我，话我身体有问题，多谢你哋关心！其实我喺度做紧医美，所以佢起焦，𠮶次出席发布会嘅时候，大家见到，可能佢起紧焦。OK！我多谢大家关心，我会整到靓靓仔，然后出嚟见你哋，好冇？多谢晒！」
相曀阅读：林雪债务缠身欠「百亿巨债」？ 激动爆粗怒斥：我大X把钱！
林雪被劝要减肥
而林雪在影片尾段，就上载了一张躺在床上、脸上敷着面膜的照片，右口举起V字手势，摆出一副十分享受的样子。影片一出，即引来不少网民留言关心林雪的健康状况：「要减肥了，我还想多看你几年」、「减肥啦，肥得滞」、「林总，要注意健康，肚子太大了」、「做医美冇用，你要减肥，做运动调整饮食」等，另有网民笑言没有爆粗的林雪是假的：「这是假的肥雪，没有爆粗口」。
相曀阅读：港产片「绿叶天王」令人心酸 身体严重受伤挨痛开工 向导演90度鞠躬：请再找我
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT