61岁「绿叶王」被指面部发黑恐健康响警号 亲自回应「黑面」真相非患糖尿病

现年61岁的林雪体型越来越涨，早前现身出席电影首映时，被网民发现面上的有一挞挞的大黑斑，左边面的一挞更延至左眼皮位置，目测有约5至8厘米大，不禁令人担心他的健康状况，甚至有网民猜测他是患上因糖尿病而引发「黑色棘皮症」。

林雪亲解「黑面」之谜

林雪日前在小红书上分享了一条影片，亲解面上「大黑斑」之谜，影片的林雪坐在疑似美容院的床上，他解释表示：「粉丝你哋成日话我、关心我，话我身体有问题，多谢你哋关心！其实我喺度做紧医美，所以佢起焦，𠮶次出席发布会嘅时候，大家见到，可能佢起紧焦。OK！我多谢大家关心，我会整到靓靓仔，然后出嚟见你哋，好冇？多谢晒！」

林雪被劝要减肥

而林雪在影片尾段，就上载了一张躺在床上、脸上敷着面膜的照片，右口举起V字手势，摆出一副十分享受的样子。影片一出，即引来不少网民留言关心林雪的健康状况：「要减肥了，我还想多看你几年」、「减肥啦，肥得滞」、「林总，要注意健康，肚子太大了」、「做医美冇用，你要减肥，做运动调整饮食」等，另有网民笑言没有爆粗的林雪是假的：「这是假的肥雪，没有爆粗口」。

