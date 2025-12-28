Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张继聪拉埋陈湛文「兄弟同心」为港片打气 《金童》与《逆转上半场》圣诞搞联合谢票

影视圈
更新时间：20:15 2025-12-28 HKT
发布时间：20:15 2025-12-28 HKT

圣诞档期上映的两部热血运动电影《逆转上半场》与《金童》，主创团队昨日（27日）携手举行联合谢票活动，《金童》主演张继聪及《逆转上半场》导演黄柏基、演员陈湛文、单焯翘与谭峻然等齐齐现身，团队除了同观众近距离交流外，还送上亲笔签名电影球衣外套。

感谢影迷留港消费

张继聪、陈湛文曾于《饭戏攻心》系列中饰演兄弟，今次再度「兄弟同心」为两部电影一同拉票，张继聪感性表示：「非常开心见到香港电影展现团结互助的精神，两部作品互相支持，一起谢票。感谢这么多观众入场，希望大家继续支持香港电影，也支持Peter（陈湛文）的《逆转上半场》。如果两部戏都看，斗志一定会更加旺盛，2026年就能无往不利！」

陈湛文分享：「我在《饭戏攻心》中演他三弟时，经已知道《金童》会拍摄。看见阿聪由最胀开始缩水，成套戏用条命来卖热血的人也在现场，大家请继续支持张继聪！他在戏里打拳，我在戏中教踢波，两出都是充满能量的运动电影。感谢大家留港消费、支持香港电影！」

此外，单焯翘（阿伦）巧妙引用《金童》中的经典对白：「排骨就排骨，铅笔就铅笔，我系单焯翘！」谭峻然（肥B）则幽默笑说：「看完《金童》，我也爱上了冻宾7！」张继聪赞赏二人用心观影。两部作品同样是运动题材，传递坚持与拼搏的信念，今次联手谢票不仅展现香港电影的互助精神，更为观众送上双倍热血与鼓励。

