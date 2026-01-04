万千星辉颁奖典礼2025丨《金式森林》郭晋安再争视帝 近年历离婚、离巢 荣升上市公司高层绯闻多
TVB颁奖礼2025／郭晋安／最佳男主角丨无线电视盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。三届视帝郭晋安凭TVB台庆剧《金式森林》中饰演「方仰天」一角，成功入围《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男主角」十强，力争第四度称帝。
TVB颁奖礼2025丨郭晋安三届视帝成就辉煌
回顾郭晋安的演艺生涯，可谓是战绩彪炳。他曾三度荣登视帝宝座，分别于2003年凭《戆夫成龙》的「阿旺」一角首尝视帝滋味，其后在2005年再凭《阿旺新传》中同一角色第二度夺得「我最喜爱的男主角」，并于2014年以《忠奸人》的「高哲行」一角，第三度称帝。若今次能再度获奖，郭晋安将会打破纪录，成为TVB史上首位四届视帝。
TVB颁奖礼2025丨郭晋安曾被封张国荣接班人
郭晋安初出道时，因其俊朗外貌及与已故巨星张国荣有几分相似，而被封为「张国荣接班人」。早在30多年前，郭晋安已凭古装武侠剧在韩国闯出名堂，被当地传媒誉为「古装武侠剧美男演员」。
TVB颁奖礼2025丨郭晋安成上市公司非执董
近年，郭晋安在事业和家庭上都迎来转变。早前郭晋安证实已离开效力多年的TVB，结束逾30年的合作关系。除了演艺事业，郭晋安亦积极在商界发展，他与胞姊郭致因共同创立的保健品品牌「草姬集团」去年成功上市，他更出任集团的非执行董事。
TVB颁奖礼2025丨郭晋安去年离婚
感情方面，郭晋安去年宣布与太太欧倩怡结束18年婚姻。他们育有一子一女，离婚后子女跟随他生活。郭晋安曾在访问中坦言，过去因控制欲强，令婚姻关系出现问题，离婚的经历让他重新审视及修正自己的缺点。此外，郭晋安亦曾与刘小慧有过一段情，更直认被苏志威抢女友。近年外界都关注他的感情生活，一度传出与陈晓华、庄子璇传父女恋，但都一一被否认。
