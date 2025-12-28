全民造星VI丨Kai Cheung大热倒灶未能成功做第11人 感谢支持遗憾未能坚守第一位 强调旅途未完会吸纳意见提升自己

《全民造星VI》今日举行记者会，10强现身之余更公布由观众投票选出的第11强，结果由Teller夺得这个最后位置，而在投票榜上一直领先的Kai Cheung(张学文)却大热倒灶，令不少粉丝失望，Kai Cheung亦随即在网上发文，恭喜Teller 成为11人外，亦特别感谢大家的支持。「系度亦都再次多谢大家厚爱，咁落力为我投票拉票。其实暂居咗系榜首都一段时间，已经足以证明咗大家对我嘅支持同鼓励！虽然最后未能坚守第一位，但呢刻我已经心满意足同感恩了，希望支持我嘅人，继续kaikai心心！希望你地唔好失望啦！」

虽然在《全民造星VI》中止步，但Kai Cheung强调自己的旅途并完结。「希望日后可以带更多嘅表演同快乐俾每一位观众，亦都多谢你地嘅意见，我会好好吸纳同提升自己！将更好嘅我带俾大家！」