Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI丨Kai Cheung大热倒灶未能成功做第11人 感谢支持遗憾未能坚守第一位 强调旅途未完会吸纳意见提升自己

影视圈
更新时间：17:45 2025-12-28 HKT
发布时间：17:45 2025-12-28 HKT

《全民造星VI》今日举行记者会，10强现身之余更公布由观众投票选出的第11强，结果由Teller夺得这个最后位置，而在投票榜上一直领先的Kai Cheung(张学文)却大热倒灶，令不少粉丝失望，Kai Cheung亦随即在网上发文，恭喜Teller 成为11人外，亦特别感谢大家的支持。「系度亦都再次多谢大家厚爱，咁落力为我投票拉票。其实暂居咗系榜首都一段时间，已经足以证明咗大家对我嘅支持同鼓励！虽然最后未能坚守第一位，但呢刻我已经心满意足同感恩了，希望支持我嘅人，继续kaikai心心！希望你地唔好失望啦！」

虽然在《全民造星VI》中止步，但Kai Cheung强调自己的旅途并完结。「希望日后可以带更多嘅表演同快乐俾每一位观众，亦都多谢你地嘅意见，我会好好吸纳同提升自己！将更好嘅我带俾大家！」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
23小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
23小时前
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
9小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
18小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
2025-12-27 11:00 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
8小时前
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
2小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
22小时前
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
22小时前
台湾宜兰7级地震｜在台港人吓亲 首次感受地震 间房突然好似海盗船咁摇
台湾宜兰7级地震｜在台港人吓亲 首次感受地震 间房突然好似海盗船咁摇｜Juicy叮
时事热话
4小时前