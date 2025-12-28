陈松伶2.28踏伊馆开骚 星级老友赵雅芝与李克勤等拍片打气

早前公布《陈松伶 演唱会－香港》于2026年2月28日在伊利沙伯体育馆举行，门票定于12月29日（星期一）公开发售。陈松伶（松松）的一众好友包括罗家英、米雪、赵雅芝、李克勤、温兆伦、邓莘雯、黎耀祥、黄智贤、黄凯芹、洪欣和林晓峰都纷纷拍片为她打气，祝愿演唱会成功。

门票12.29公开发售

片中家英哥说：「好嘢！好嘢，好嘢，有好消息，陈松伶开佢嘅个人演唱会，松松Good Show！」米雪：「大家记得嚟支持松松姐姐。」赵雅芝：「期待2月28号喺伊馆睇松松嘅演出。」温兆伦则搞gag说：「我喺呢度祝福松松妹妹票房大卖，一切顺利，期待2月28号『医馆演唱会』，唔系『铁打医馆』呀大佬！系『香港伊利沙白体育馆』，唔该各位睇清楚！」邓萃雯：「非常期待，松松 Good Show ！」黎耀祥：「知道松松喺香港开演唱会，相信好多你嘅粉丝同乐迷都会好期待。」黄智贤：「松松，我等住睇你嘅Good Show呀，加油！」李克勤：「恭祝松松大成功。」洪欣：「祝松松个人演唱会票房大卖。」林晓峰：「大家到时去伊利沙伯体育馆支持松松姐姐。」

当松松看到这么多好友的打气视频后表示非常感动，所以她在这个圣诞节对着满桌美食也极度忍口，否则之前努力keep fit的心血将会白费，而她今年的圣诞心愿是家人、亲人和朋友开心幸福，「我就不要辜负大家，希望我即将举行的演唱会能陪伴大家，令大家听出耳油。」

主办单位代表，天星娱乐总裁陈淑芬（陈太）表示：「松松和担任音乐总监的张与辰很正面，我希望透过他们的音乐让大家感染到那份力量，这也是我举行《陈松伶演唱会》的其中一个主要原因。我更邀请了Polly Chung担任总监制、奚仲文设计形象、陈华国设计服装、Wing Shya 拍摄海报、Sunny Chan任舞蹈总监，全是星级班底，所以今次绝对是演唱会中的豪华团！」