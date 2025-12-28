三上悠亚加入台职篮啦啦队 首应援遇7级地震 林志玲还人情扮可爱跳舞

前AV天后三上悠亚最近正式加入台湾职篮福尔摩沙梦想家队，成为该球队的啦啦队成员。不过她昨日（27日）首度为球队应援后，昨晚就遇上宜兰县外海7级地震，吓得性感女神亦大喊「好可怕」！

三上悠亚抢尽风头

昨晚11点05分，台湾宜兰县外海发生7级地震，不但全台受震动，连香港市民亦报告有震感。于昨日及今日（28日）都为梦想家队打气的三上悠亚更是首当其冲，然而地震过后，她立即于今日凌晨发限时动态报平安，并写道：「刚刚地震好可怕，我一切平安，希望大家都能平安无事！」

三上悠亚去年以「一日成员」身份现身梦想家主场，当时就掀起轰动。今年她正式加盟梦想家啦啦队，消息一出即掀起抢飞热潮，昨日在梦想家迎战台北台新战神的赛事中，可见台中洲际迷你蛋的比赛场馆亦被挤得水泄不通，再次证明其惊人的叫座力。最难得是其敬业态度，据知她在日本就已聘请专业舞蹈老师练习，22日抵台当天便立即与啦啦队会合彩排，从走位、表情到节奏都严谨确认，展现这位SKE48前成员的偶像级专业态度。

昨日登场表演时，三上悠亚穿上白色啦啦队服现身，低胸贴身超短裙设计，性感吸睛。配合其甜美笑容和优美舞姿，立即吸引全场观众拿起手机相机狂拍，大批球迷为拍女神美照而挤满球场走道，工作人员一度要落场维持秩序。现场粉丝直呼：「这不是应援，根本是演唱会！」

林志玲自嘲不敌年轻人

昨日另一女神，「日本媳妇」林志玲亦返台出席在新竹举行的洋基工程篮球队主场首战，为球队献出首次篮球赛应援。这次挑战与「洋基女孩」齐跳啦啦队舞，志玲姐姐坦言是为着与球队刘董事长的交情，原来刘董事长的夫人正是她的高中师妹，「不然叫我跳啦啦队装可爱，怎么好意思！」她笑言这次应援最难是冲破心理关口，「毕竟要和这么年轻的啦啦队员们站在一起。」不过志玲与众啦啦队妹妹表演时亦活力四射，一点也没被比下去，因而赢得观众热烈欢呼。